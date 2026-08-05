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OSN je znepokojená rastom počtu popráv v Iráne od marca tohto roka
Irán 19. marca popravil troch ľudí usvedčených zo zabitia policajtov a vykonávania operácií v prospech Spojených štátov a Izraela.
Autor TASR
Ženeva 5. augusta (TASR) - Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v stredu vyjadril „znepokojenie“ nad prudkým nárastom počtu popráv v Iráne od marca tohto roka. Teherán podľa neho využíva trest smrti na „šírenie strachu“, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Od 19. marca 2026 bolo za trestné činy spojené s národnou bezpečnosťou popravených najmenej 56 ľudí, vrátane 27 osôb v prípadoch súvisiacich s protestmi zo začiatku roka,“ uviedol Türk vo vyhlásení. „Viac než 100 ďalším osobám hrozí poprava za podobné obvinenia. Popravy za drogovú trestnú činnosť takisto pokračujú alarmujúcim tempom,“ dodal.
Irán 19. marca popravil troch ľudí usvedčených zo zabitia policajtov a vykonávania operácií v prospech Spojených štátov a Izraela. Išlo o prvé oficiálne oznámené popravy súvisiace s celoštátnymi protivládnymi protestmi, ktoré vyvrcholili 8. a 9. januára tohto roka.
„Som znepokojený z nárastu počtu popráv a rozsudkov smrti vynesených v Iráne od marca, ako aj zo skutočnosti, že trest smrti sa naďalej využíva na šírenie strachu medzi obyvateľstvom a potláčanie disentu,“ povedal Türk. Pretrvávajúci nedostatok záruk spravodlivého procesu a riadneho súdneho konania podľa neho vyvoláva hlboké obavy. Priznania boli údajne vynútené mučením a iným zlým zaobchádzaním.
Türk tiež uviedol, že niekoľko popráv bolo vykonaných verejne, pričom niektoré sa údajne uskutočnili len pár týždňov po zatknutí. „Dvanásť obžalovaných bolo odsúdených na smrť po jedinom trojhodinovom pojednávaní za zatvorenými dverami,“ dodal.
Koncom decembra sa demonštrácie vyvolané vysokými životnými nákladmi rýchlo rozrástli do rozsiahlych protivládnych protestov. Iránske úrady informovali o viac než 3000 mŕtvych, no násilnosti pripísali „teroristickým činom“ zosnovaným Spojenými štátmi a Izraelom.
Organizácie na ochranu ľudských práv so sídlom v zahraničí však uvádzajú vyšší počet obetí a iránske bezpečnostné zložky obvinili zo streľby do ľudí. Spojené štáty a Izrael o niekoľko týždňov neskôr, 28. februára, spustili spoločné útoky na islamskú republiku, pripomína AFP.
Odvtedy sa v krajine znásobil počet zatknutí a popráv spojených s konfliktom aj protestmi. Podľa organizácie Amnesty International v Iráne minulý rok popravili viac než 2150 ľudí. Po Číne tak ide o druhý najvyšší počet.
Türk vyzval Teherán, aby zastavil všetky popravy a smeroval k zrušeniu trestu smrti, ktorý označil za nezlučiteľný s právom na život a ľudskou dôstojnosťou. „Takýto trest nemá v našom svete miesto,“ vyhlásil vysoký komisár OSN pre ľudské práva.
„Od 19. marca 2026 bolo za trestné činy spojené s národnou bezpečnosťou popravených najmenej 56 ľudí, vrátane 27 osôb v prípadoch súvisiacich s protestmi zo začiatku roka,“ uviedol Türk vo vyhlásení. „Viac než 100 ďalším osobám hrozí poprava za podobné obvinenia. Popravy za drogovú trestnú činnosť takisto pokračujú alarmujúcim tempom,“ dodal.
Irán 19. marca popravil troch ľudí usvedčených zo zabitia policajtov a vykonávania operácií v prospech Spojených štátov a Izraela. Išlo o prvé oficiálne oznámené popravy súvisiace s celoštátnymi protivládnymi protestmi, ktoré vyvrcholili 8. a 9. januára tohto roka.
„Som znepokojený z nárastu počtu popráv a rozsudkov smrti vynesených v Iráne od marca, ako aj zo skutočnosti, že trest smrti sa naďalej využíva na šírenie strachu medzi obyvateľstvom a potláčanie disentu,“ povedal Türk. Pretrvávajúci nedostatok záruk spravodlivého procesu a riadneho súdneho konania podľa neho vyvoláva hlboké obavy. Priznania boli údajne vynútené mučením a iným zlým zaobchádzaním.
Türk tiež uviedol, že niekoľko popráv bolo vykonaných verejne, pričom niektoré sa údajne uskutočnili len pár týždňov po zatknutí. „Dvanásť obžalovaných bolo odsúdených na smrť po jedinom trojhodinovom pojednávaní za zatvorenými dverami,“ dodal.
Koncom decembra sa demonštrácie vyvolané vysokými životnými nákladmi rýchlo rozrástli do rozsiahlych protivládnych protestov. Iránske úrady informovali o viac než 3000 mŕtvych, no násilnosti pripísali „teroristickým činom“ zosnovaným Spojenými štátmi a Izraelom.
Organizácie na ochranu ľudských práv so sídlom v zahraničí však uvádzajú vyšší počet obetí a iránske bezpečnostné zložky obvinili zo streľby do ľudí. Spojené štáty a Izrael o niekoľko týždňov neskôr, 28. februára, spustili spoločné útoky na islamskú republiku, pripomína AFP.
Odvtedy sa v krajine znásobil počet zatknutí a popráv spojených s konfliktom aj protestmi. Podľa organizácie Amnesty International v Iráne minulý rok popravili viac než 2150 ľudí. Po Číne tak ide o druhý najvyšší počet.
Türk vyzval Teherán, aby zastavil všetky popravy a smeroval k zrušeniu trestu smrti, ktorý označil za nezlučiteľný s právom na život a ľudskou dôstojnosťou. „Takýto trest nemá v našom svete miesto,“ vyhlásil vysoký komisár OSN pre ľudské práva.