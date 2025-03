OSN je znepokojená rozhodnutím Maďarska obmedziť práva LGBTQ+ ľudí

Ženeva 21. marca (TASR) - Organizácia Spojených národov v piatok uviedla, že je hlboko znepokojená zákonom prijatým minulý týždeň v Maďarsku, ktorý podľa nej vedie k "svojvoľnému a diskriminačnému obmedzovaniu práv LGBTIQ+ osôb". S odvolaním sa na agentúru AFP o tom v piatok informovala agentúra TASR.



Hovorkyňa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) Liz Throssellová vo vyhlásení uviedla, že komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk vyzýva maďarské orgány, aby zrušili tento zákon a ďalšie právne predpisy, ktoré diskriminujú LGBTIQ+ osoby.



OHCHR reagoval na rozhodnutie maďarského parlamentu, ktorý v utorok prijal novelu zákona o zhromažďovaní. Stanovuje, že je zakázané organizovať zhromaždenia, ktoré porušujú právne predpisy o ochrane detí. Tie zakazujú šíriť medzi ľuďmi mladšími ako 18 rokov materiály zobrazujúce alebo propagujúce homosexualitu.



Podľa servera telex.hu novela z dielne vládnej strany Fidesz má za cieľ znemožniť konanie pochodov Budapest Pride. Server podotkol, že Fidesz obmedzuje právo zhromažďovať sa s odvolaním sa na ochranu detí. Organizátori a účastníci podujatí, ktoré by propagovali homosexualitu, môžu dostať pokutu až do výšky 200.000 forintov (500 eur).



Organizátori pochodu Budapest Pride, ktorý má 30-ročnú tradíciu, ešte pred hlasovaním deklarovali, že ho napriek zákazu chcú usporiadať.



Premiér Orbán vo štvrtok v Bruseli vyhlásil, že nikto, kto sa napriek zákazu zúčastní na budapeštianskom pochode za hrdosť na komunitu LGBTQ+, nebude zadržaný, ale bude musieť zaplatiť pokutu. "Ak porušujete zákon, musíte zaplatiť," podčiarkol.



Na novinársku otázku, či Maďarsko zakáže pochod Budapest Pride, premiér odpovedal, že ešte k tomu nedospeli. "Urobili sme zmenu ústavy a povedali, že riadna výchova a vzdelanie je základným právom detí. Ide o najdôležitejšiu hodnotu, ktorá je nadradená ostatným základným právam občanov Maďarska," povedal Orbán, podľa ktorého na základe toho bude možné zakázať čokoľvek, čo by bolo v rozpore so záujmami detí.