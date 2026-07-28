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OSN je znepokojená rýchlo sa zhoršujúcou situáciou na brehu Jordánu
V nedeľu predstavitelia Palestínskej samosprávy informovali o ďalšom útoku osadníkov, ktorí zapálili na Západnom brehu dve mešity.
Autor TASR
New York 28. júla (TASR) - Vysoký predstaviteľ Organizácie Spojených národov v utorok počas zasadnutia Bezpečnostnej rady vyjadril znepokojenie nad „rýchlo sa zhoršujúcou“ situáciou na okupovanom Západnom brehu Jordánu a odsúdil eskaláciu násilia izraelských osadníkov voči Palestínčanom. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
„V uplynulom týždni spôsobilo eskalujúce násilie na Západnom brehu obete medzi civilistami, vysídľovanie obyvateľstva, poškodenie majetku a rastúcu neistotu v postihnutých komunitách,“ uviedol pred Bezpečnostnou radou zástupca osobitného koordinátora OSN pre mierový proces na Blízkom východe Ramiz Alakbarov. „Útoky izraelských osadníkov na palestínske komunity, domy, náboženské objekty a civilnú infraštruktúru pretrvávajú v alarmujúcej miere,“ skonštatoval.
Od začiatku vojny v Pásme Gazy 7. októbra 2023 stúpa počet útokov izraelských osadníkov na palestínske komunity na Západnom brehu. V piatok osadníci napadli dedinu Till a pri potýčkach tam zomreli štyria Palestínčania a dvaja izraelskí vojaci. Izraelská armáda následne vykonala razie v meste Náblus a ďalších obciach, pričom zatkla desiatky Palestínčanov.
V nedeľu predstavitelia Palestínskej samosprávy informovali o ďalšom útoku osadníkov, ktorí zapálili na Západnom brehu dve mešity.
Alakbarov vyzval izraelskú vládu, „aby prijala okamžité a účinné opatrenia na zastavenie násilia zo strany osadníkov, na ochranu palestínskych komunít a aby bola voči všetkými páchateľom vyvodená zodpovednosť“. Zároveň odsúdil palestínske útoky proti Izraelčanom a vyzval Palestínčanov, aby odmietli násilie.
„V uplynulom týždni spôsobilo eskalujúce násilie na Západnom brehu obete medzi civilistami, vysídľovanie obyvateľstva, poškodenie majetku a rastúcu neistotu v postihnutých komunitách,“ uviedol pred Bezpečnostnou radou zástupca osobitného koordinátora OSN pre mierový proces na Blízkom východe Ramiz Alakbarov. „Útoky izraelských osadníkov na palestínske komunity, domy, náboženské objekty a civilnú infraštruktúru pretrvávajú v alarmujúcej miere,“ skonštatoval.
Od začiatku vojny v Pásme Gazy 7. októbra 2023 stúpa počet útokov izraelských osadníkov na palestínske komunity na Západnom brehu. V piatok osadníci napadli dedinu Till a pri potýčkach tam zomreli štyria Palestínčania a dvaja izraelskí vojaci. Izraelská armáda následne vykonala razie v meste Náblus a ďalších obciach, pričom zatkla desiatky Palestínčanov.
V nedeľu predstavitelia Palestínskej samosprávy informovali o ďalšom útoku osadníkov, ktorí zapálili na Západnom brehu dve mešity.
Alakbarov vyzval izraelskú vládu, „aby prijala okamžité a účinné opatrenia na zastavenie násilia zo strany osadníkov, na ochranu palestínskych komunít a aby bola voči všetkými páchateľom vyvodená zodpovednosť“. Zároveň odsúdil palestínske útoky proti Izraelčanom a vyzval Palestínčanov, aby odmietli násilie.