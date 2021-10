OSN je znepokojená zo správ o hromadení vojakov na severe Mjanmarska

New York 23. októbra (TASR) - Osobitný spravodajca OSN pre ľudské práva v Mjanmarsku Tom Andrews v piatok uviedol, že sa obáva ešte väčšej katastrofy v oblasti ľudských práv v súvislosti so správami o hromadení tisícov vojakov na severe tejto ázijskej krajiny, ktorá sa od februárového vojenského prevratu zmieta v chaose. Informovala o tom agentúra AFP.



"Všetci by sme mali byť pripravení, tak ako sú pripravení ľudia v tejto časti Mjanmarska, na ešte masovejšie zločiny. Zúfalo dúfam, že sa mýlim," povedal Andrews.



Spravodajca uviedol, že dostal informácie o tom, že do nepokojných oblastí na severe a severozápade Mjanmarska smerujú desiatky tisíc vojakov a ťažká vojenská technika. Doterajšie zistenia podľa neho naznačujú, že mjanmarská junta sa pravdepodobne medzičasom dopustila zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov.



"Táto taktika zlovestne pripomína tú, ktorú armáda použila pred genocídnymi útokmi na Rohingov v mjanmarskom regióne Rakhinský štát v rokoch 2016 a 2017," poznamenal Andrews, vyzývajúc ostatné krajiny, aby mjanmarskej junte odopreli peniaze, zbrane a legitimitu, po ktorých túži.



Mjanmarská vojenská vláda v pondelok prepustila z väzenia stovky ľudí, ktorí sa zúčastnili na protestoch proti februárovému vojenskému prevratu v krajine. Medzi prepustenými bol aj hovorca strany väznenej faktickej premiérky krajiny Aun Schan Su Ťij.



Mnohí aktivisti sa domnievajú, že junta pristúpila k prepusteniu väzňov v snahe napraviť svoju medzinárodnú reputáciu po tom, ako Združenie krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) zamietlo účasť vodcovi junty Min Aun Hlainovi na svojom nadchádzajúcom regionálnom summite. Namiesto vojenského lídra sa ASEAN rozhodlo pozvať nepolitického predstaviteľa z Mjanmarska.



Vojenský prevrat v Mjanmarsku sa začal 1. februára 2021. K puču došlo v deň, keď sa mala konať ustanovujúca schôdza nového parlamentu, ktorý vzišiel z novembrových volieb. Armáda prevrat zdôvodnila podozreniami z volebných podvodov pre drvivé víťazstvo Národnej ligy za demokraciu (NLD) vedenej laureátkou Nobelovej ceny mieru Aun Schan Su Ťij. Armáda vtedy zosadila civilnú vládu a uväznila jej predstaviteľov vrátane faktickej premiérky Aun Schan Su Ťij a prezidenta republiky Win Mjina.