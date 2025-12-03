< sekcia Zahraničie
OSN: Jeden zo štyroch Afgancov trpí zdravotným postihnutím
Organizácia zároveň pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím vyzvala na väčšiu podporu pre obyvateľstvo krajiny poznačenej desaťročiami vojny a krízy.
Autor TASR
Islamabad 3. decembra (TASR) - Takmer každý štvrtý Afganec žije so zdravotným postihnutím, uviedla v stredu Organizácia Spojených národov (OSN). Organizácia zároveň pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím vyzvala na väčšiu podporu pre obyvateľstvo krajiny poznačenej desaťročiami vojny a krízy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Podľa údajov OSN žije 24,6 percenta Afgancov s ľahkým zdravotným postihnutím, 40 percent so stredným a 13,9 percenta s ťažkým zdravotným postihnutím. Ide o jedny z najvyšších hodnôt v regióne.
Desaťročia konfliktov, vysídľovania, sucha a slabých zdravotných a ekonomických systémov v krajine viedli k takýmto vysokým číslam, v dôsledku čoho mnohí obyvatelia Afganistanu trpia celoživotnými zraneniami alebo neliečenými ochoreniami.
Kríza v oblasti zdravotných postihnutí, tráum a rozvráteného zdravotného systému v krajine má korene v takmer polstoročí násilia – počnúc sovietskou inváziou v roku 1979, cez brutálne občianske vojny v 90. rokoch až po dvadsaťročnú vojenskú prítomnosť americkej armády, ktorá bola do krajiny nasadená vtedajším americkým prezidentom Georgom W. Bushom v reakcii na teroristické útoky z 11. septembra 2001, píše DPA.
Podľa údajov OSN žije 24,6 percenta Afgancov s ľahkým zdravotným postihnutím, 40 percent so stredným a 13,9 percenta s ťažkým zdravotným postihnutím. Ide o jedny z najvyšších hodnôt v regióne.
Desaťročia konfliktov, vysídľovania, sucha a slabých zdravotných a ekonomických systémov v krajine viedli k takýmto vysokým číslam, v dôsledku čoho mnohí obyvatelia Afganistanu trpia celoživotnými zraneniami alebo neliečenými ochoreniami.
Kríza v oblasti zdravotných postihnutí, tráum a rozvráteného zdravotného systému v krajine má korene v takmer polstoročí násilia – počnúc sovietskou inváziou v roku 1979, cez brutálne občianske vojny v 90. rokoch až po dvadsaťročnú vojenskú prítomnosť americkej armády, ktorá bola do krajiny nasadená vtedajším americkým prezidentom Georgom W. Bushom v reakcii na teroristické útoky z 11. septembra 2001, píše DPA.