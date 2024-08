OSN: Jemenskí húsíovia zaútočili na a úrady ochrany ľudských práv

Saná 13. augusta (TASR) - Organizácia Spojených národov v utorok oznámila, že jej kancelárie pre ľudské práva v meste Saná napadli jemenskí húsíovia. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk žiadal ich okamžitý odchod a vrátenie zhabaného majetku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Vstúpiť do kancelárie OSN bez povolenia a násilne sa zmocniť dokumentov a majetku je v úplnom rozpore s výsadami a imunitou Organizácie Spojených národov," poznamenal vo vyhlásení Türk. "Zároveň ide o vážny útok na schopnosť OSN vykonávať svoj mandát vrátane podpory a ochrany ľudských práv, ktoré má môj úrad chrániť," zdôraznil komisár.



Húsíovia sú zapojení do dlhotrvajúcej občianskej vojny, ktorá vyvolala jednu z najhorších humanitárnych kríz na svete. Viac ako polovica obyvateľov najchudobnejšej krajiny Arabského polostrova je preto odkázaná na pomoc, pripomína AFP.



Povstalci sa v septembri 2014 zmocnili hlavného mesta Saná, čo si v marci nasledujúceho roka vyžiadalo vojenskú intervenciu pod vedením Saudskej Arábie v mene jemenskej vlády.



V júni tohto roka húsíovia zadržali 13 zamestnancov OSN vrátane šiestich pracovníkov Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) a viac ako 50 zamestnancov mimovládnych organizácií, ako aj jednu osobu z veľvyslanectva. Húsíovia tvrdili, že v skutočnosti zadržali "americko-izraelskú špionážnu sieť", ktorá pôsobila pod zásterkou humanitárnych organizácií. OHCHR tieto tvrdenia však dôrazne odmieta.



Dvoch ďalších zamestnancov OHCHR zadržali v novembri 2021 a v auguste 2023. Všetkých držia v izolácii. "S ťažkým srdcom znovu žiadam o ich okamžité a bezpodmienečné prepustenie," povedal Türk.



"Je kľúčové, aby de facto úrady rešpektovali OSN a jej nezávislosť a okamžite prepustili všetkých zadržiavaných zamestnancov OSN. Taktiež by mali vytvoriť podmienky, v ktorých bude môcť môj úrad a ostatné agentúry OSN pokračovať vo svojej dôležitej práci pre obyvateľov Jemenu bez hrozieb a prekážok," uzavrel vysoký komisár.