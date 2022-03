OSN: Jemenu hrozí v druhej polovici roka hladová katastrofa

Rím 14. marca (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) varuje, že už beztak zúfalá situácia v súvislosti s hladom v Jemene balansuje na hrane "úplnej katastrofy". TASR správu spracovala na základe materiálov tlačovej agentúry DPA.



"Humanitárna kríza v tejto krajine sa môže medzi júnom a decembrom 2022 ešte zhoršiť," vyhlásila v pondelok Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), ktorá odhaduje, že v tomto období rekordných 19 miliónov ľudí pravdepodobne nebude schopných uspokojiť svoje minimálne potravinové potreby.



Podľa prognóz hrozí tiež 2,2 miliónu detí podvýživa, zatiaľ čo 161.000 ľudí - päťnásobný nárast zo súčasných 31.000 - bude v druhej polovici roka vystavených riziku vyhladovania.



"Tieto trýznivé čísla potvrdzujú, že odpočítavame čas do katastrofy v Jemene a takmer nemáme čas sa jej vyhnúť," povedal David Beasley, výkonný riaditeľ Svetového potravinového programu (WFP) - ďalšej organizácie OSN - so sídlom v Ríme.



"Ak okamžite nedostaneme značné nové prostriedky, bude nasledovať masový hladomor a umieranie od hladu," dodal Beasley.



Jemen sa zmieta v ničivom mocenskom zápase medzi vládou a húsijskými povstalcami, ktorí od konca roku 2014 ovládajú hlavné mesto Saná a ďalšie oblasti v krajine, pripomína DPA. Konflikt je podľa OSN hlavným faktorom potravinovej krízy v Jemene.



Prebiehajúca vojna na Ukrajine bude mať zrejme výrazný vplyv aj na dovoz, čo by ešte viac zvýšilo ceny potravín. Jemen je takmer úplne závislý od dovozu; podľa OSN 30 percent importovanej pšenice pochádza práve z Ukrajiny.



Sídlom medzinárodne uznanej jemenskej vlády sa stalo mesto Aden - po tom, ako v roku 2014 musela ujsť z metropoly Saná pred postupujúcimi húsíjmi podporovanými Iránom.



Vládu v boji proti nim podporuje od marca 2015 koalícia pod vedením Saudskej Arábie. Konflikt si už vyžiadal desaťtisíce mŕtvych a milióny ľudí boli vnútorne vysídlené.