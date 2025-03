OSN: Južný Sudán je na pokraji vojny, ozbrojenci zadržali Machara

Džuba 27. marca (TASR) — Misia Organizácie Spojených národov v Južnom Sudáne (UNMISS) vo štvrtok vyjadrila obavy, že zadržanie prvého viceprezidenta Rieka Machara povedie k opätovnému vzplanutiu ozbrojeného konfliktu v Južnom Sudáne. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Machara, dlhoročného rivala prezidenta Salvu Kiira, zadržali vojaci, ktorí v stredu večer v konvoji 20 obrnených vozidiel prenikli do jeho rezidencie v hlavnom meste Džuba.



Podľa AFP je tento vývoj dramatickou eskaláciou konfliktu, ktorý sa v najmladšej krajine sveta stupňuje už niekoľko týždňov. Dohoda o rozdelení moci medzi Kiirom a Macharom sa totiž postupne rozpadá a hrozí návrat občianskej vojny, v ktorej v rokoch 2013 - 2018 zahynulo približne 400.000 ľudí.



Juhosudánsky politik Reath Muoch Tang vo svojom vyhlásení zverejnenom na sieti Facebook informoval, že Macharovi ochrankári boli odzbrojení a viceprezidentovi bol doručený zatykač vydaný na základe nejasných obvinení.



Analytici tvrdia, že 73-ročný Kiir sa už niekoľko mesiacov snaží zaistiť si svoje nástupníctvo a politicky odstaviť Machara. Robí to prostredníctvom zmien vo vláde a v armáde: od februára bolo zadržaných viac ako 20 Macharových politických a vojenských spojencov vo vláde jednoty a v armáde. Došlo aj k násilným stretom medzi silami vernými obom politickým rivalom, najmä v štáte Horný Níl.



Macharov tím upozornil, že vládne sily od pondelka útočia na vojenskú základňu a dve vojenské výcvikové strediská v okolí Džuby. Ide o centrá, ktoré boli zriadené s cieľom pripraviť opozičné sily na začlenenie do jednotnej armády, čo je kľúčové ustanovenie mierovej dohody z roku 2018, ktorej cieľom je zjednotiť vládne a opozičné jednotky.



Hovorca Sudánskej ľudovej oslobodzovacej armády v opozícii (SPLA-IO) v stredu v príspevku na Facebooku odsúdil tieto útoky ako terorizmus a vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby konalo. Vládna armáda tieto útoky nepotvrdila.



Šéf misie UNMISS Nicholas Haysom upozornil, že najnovšie porušenie mierovej dohody z roku 2018 „nielenže spustoší Južný Sudán, ale ovplyvní aj celý región“.



Južný Sudán, ktorý vyhlásil nezávislosť od Sudánu v roku 2011, od uzavretia mierovej dohody naďalej sužuje chudoba a nestabilita.