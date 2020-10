OSN: Kabuga, podozrivý z rwandskej genocídy, bude vydaný do Haagu

Haag 22. októbra (TASR) - Sudca OSN v stredu rozhodol, že podozrivý z rwandskej genocídy Félicien Kabuga, ktorý sa od mája nachádza vo francúzskom väzení, bude pred začiatkom svojho súdneho procesu premiestnený do väznice v Haagu.



Informovala o tom spravodajská stanica France 24 s odvolaním sa na tlačové agentúry AFP a Reuters.



"Dopĺňam znenie zatykača a nariaďujem presun. Dospel som k záveru, že nastali výnimočné okolnosti a bude v záujme spravodlivosti premiestniť Kabugu do Haagu," vyhlásil z tanzánskeho mesta Arusha sudca Iain Bonomy.



Jeho rozhodnutie znamená, že Kabuga (84) pravdepodobne strávi niekoľko mesiacov v Haagu, kde sa postaví pred medzinárodný súd v súvislosti s obžalobou z vojnových zločinov. Proces sa mal pôvodne konať v Tanzánii.



Prokuratúra OSN obžalovala tohto bývalého magnáta z finančnej podpory milícií etnických Hutuov, ktorí počas troch mesiacov v roku 1994 zavraždili v Rwande tisícky etnických Tutsiov a umiernených Hutuov. Kabugu zatkla francúzska polícia v Paríži po 25 rokoch na úteku.



Kabuga, svojho času jeden z najhľadanejších ľudí na svete, po tom, ako utiekol z Rwandy do Švajčiarska, využíval svoje bohatstvo na unikanie pred zákonom. Ukrýval sa aj v Konžskej demokratickej republike a Keni.



Kabuga počas extradičného vypočúvania vo Francúzsku odmietol obvinenia voči svojej osobe ako "klamstvá". Bývalé tribunály OSN pre vojnové zločiny spáchané v Rwande a bývalej Juhoslávii boli zlúčené do nástupníckeho súdu, ktorý má úrady v Haagu a Arushe.