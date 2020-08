OSN: KĽDR pravdepodobne pokročila vo vývoji jadrových zbraní

Pchjongjang/Soul 4. augusta (TASR) - Severná Kórea pravdepodobne pokročila vo vývoji svojho jadrového programu. Vyplýva to z utajenej správy Organizácie Spojených národov, informuje agentúra DPA.



KĽDR "pravdepodobne vyvinula miniatúrne jadrové zariadenia, ktoré sa zmestia do hlavíc balistických rakiet," citovali správu diplomatické zdroje. Detaily správy v pondelok agentúre potvrdila samotná OSN.



Dokument o dodržiavaní sankcií voči KĽDR zdôrazňuje, že posudok bol vykonaný na základe informácií od jednej z členských krajín OSN.



Podľa správy Severná Kórea pokračuje vo vývoji svojho jadrové programu vrátane výroby vysoko obohateného uránu a experimentálneho ľahkovodného reaktora.



Fakt, že líder KĽDR Kim Čong-un má ambíciu vyvinúť pre svoju krajinu jadrové zbrane, nie je žiadnym tajomstvom, píše DPA. Len prednedávnom dal Kim verejne najavo, že arzenál zbraní považuje za "záruku bezpečnosti".



"Vďaka nášmu spoľahlivému a účinnému sebaobrannému jadrovému zastrašovaniu už nebude v tejto zemi žiadna vojna. Bezpečnosť a budúcnosť našej krajiny budú navždy zaistené," povedal Kim v prejave adresovanom vojnovým veteránom pri príležitosti osláv 67. výročia konca kórejskej vojny, informuje severokórejská agentúra KCNA.



Na Kórejskom polostrove dlhodobo panuje napätie, najmä pre možné jadrové nebezpečenstvo. Naposledy sa situácia vystupňovala v júni, keď Južná Kórea spustila proti svojmu severnému susedovi "letákovú kampaň".



Juhokórejskí aktivisti vtedy priväzovali letáky so sloganmi namierenými proti KĽDR na balóny a vypúšťali ich ponad severokórejské územie.