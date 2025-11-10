< sekcia Zahraničie
OSN: Klimatická zmena už prinútila milióny ľudí k úteku z domova
Organizácia hovorí o začarovanom kruhu konfliktov a klimatických kríz.
Autor TASR
Ženeva 10. novembra (TASR) - Následky klimatickej zmeny nútia milióny ľudí po celom svete utekať z domovov. V posledných desiatich rokoch bolo pre katastrofy súvisiace s počasím vo svojich krajinách vnútorne vysídlených približne 250 miliónov ľudí, čo je v priemere vyše 67.000 ľudí za deň, uviedol Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v pondelok pred svetovou klimatickou konferenciou COP30 v Brazílii. Informuje o tom TASR podľa agentúr DPA a AFP.
Organizácia hovorí o začarovanom kruhu konfliktov a klimatických kríz. Tri štvrtiny ľudí vyhnaných z domovov konfliktmi žijú v krajinách, ktoré mimoriadne ohrozujú následky klimatickej zmeny, uviedla v správe. Spomína okrem iného záplavy v Južnom Sudáne a Brazílii, rekordné horúčavy v Keni a Pakistane, nedostatok vody v Čade a Etiópii. Ľudia utekajúci pred konfliktmi sú obzvlášť v nebezpečenstve, pretože majú sotva prostriedky na to, aby sa chránili pred dôsledkami pohrôm súvisiacich s klímou.
Len štvrtina finančných prostriedkov poskytnutých na prispôsobenie sa klimatickej zmene sa dostane do štátov ohrozených konfliktmi, ktoré často samy prijali mnoho utečencov, uviedol UNHCR v správe. Tá odhaduje, že počet krajín mimoriadne vystavených klimatickým rizikám do roku 2040 stúpne z troch na 65. V týchto 65 krajinách žije viac než 45 všetkých ľudí, ktorí sú v súčasnosti vysídlení v dôsledku konfliktov.
„Ak chceme stabilitu, musíme investovať tam, kde sú ľudia najviac ohrození,“ žiada vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi. „Aby sa zabránilo ďalšiemu vysídľovaniu, musí sa klimatické financovanie dostať ku komunitám, ktoré už stoja na pokraji priepasti,“ vyhlásil šéf UNHCR. Účastníkov klimatickej konferencie OSN vyzval, aby priniesli výsledky. „Potrebujeme skutočné opatrenia, nie prázdne sľuby,“ zdôraznil.
Klimatická konferencia OSN sa začína v pondelok v brazílskom meste Belém. Na dvojtýždňových rozhovoroch sa zíde približne 50.000 účastníkov z viac ako 190 krajín sveta.
