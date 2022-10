OSN: Klimatické prísľuby vlád nestačia na obmedzenie otepľovania

Bonn 26. októbra (TASR) – Súčasné klimatické záväzky krajín sveta môžu obmedziť globálne otepľovanie do konca storočia o len približne 2,5 stupňa Celzia. Zďaleka to nepostačuje na naplnenie cieľov parížskej klimatickej dohody, vyplýva zo stredajšej správy OSN. TASR informácie prevzala od agentúry AFP.



Správa posudzuje súhrn záväzkov viac než 190 krajín, ktoré podpísali Parížsku dohodu z roku 2015. Jej cieľom je udržať nárast globálnej priemernej teploty výrazne pod dva stupne Celzia v porovnaní s predindustriálnym obdobím a usilovať sa, aby nárast neprekročil 1,5 stupňa.



Odborníci tvrdia, že pri znižovaní emisií skleníkových plynov sa nekoná dostatočne naliehavo, hoci Zem po oteplení o 1,2 stupňa sužujú klimatickou zmenou zintenzívnené vlny horúčav, búrok a záplav. Vedci upozornili, že pri náraste teploty o viac ako 1,5 stupňa hrozí kolaps ekosystémov a spustenie nezvratných zmien klimatického systému, približuje AFP.



"Stále sme sa ani zďaleka nepriblížili k rozsahu a tempu znižovania emisií potrebným na to, aby sme sa dostali na cestu k dosiahnutiu 1,5 stupňa Celzia," povedal výkonný tajomník sekretariátu Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC) Simon Stiell. Vlády podľa neho musia posilniť svoje plány a realizovať ich v najbližších ôsmich rokoch.



Klimatickí experti OSN uviedli, že na splnenie cieľa 1,5 stupňa musia emisie do roku 2030 klesnúť o 45 percent oproti úrovni z roku 2010. Podľa novej správy aktuálne záväzky vlád povedú v tomto období k zvýšeniu emisií o 10,6 percenta.



Správu zverejnili pred klimatickým summitom OSN, ktorý sa uskutoční 6. – 18. novembra v egyptskom Šarm aš-Šajchu. Rokovania zatieňuje ruská invázia na Ukrajinu a súbežné globálne krízy – potravinová, energetická a životných nákladov.



Medzivládna komisia pre zmenu klímy (IPCC) v tohtoročnej správe varovala, že čas zaistiť všetkým ľuďom na svete "budúcnosť vhodnú pre život" už takmer vypršal. Správu podpísali tie isté vlády, ktoré sa vrátia na rokovania do Egypta.