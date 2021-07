Európska komisárka vyzýva na odškodnenie za systematický rasizmus

Ženeva 12. júla (TASR) – Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová v pondelok krajiny vyzvala, aby viac pracovali na odstraňovaní systematického rasizmu proti černochom. Takisto ich žiadala, aby priznali svoje chyby z minulosti a odškodnili ich. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Bacheletová v príhovore pred Radou OSN pre ľudské práva uviedla, že hlboko zakorenený rasizmus proti Afričanom a ľuďom s africkým pôvodom stále ovplyvňuje všetky stránky ich životov.



Komisárka pri predkladaní správy, vyžiadanej v súvislosti s vlaňajšou vraždou Georgea Floyda americkým belošským policajtom, povedala, že „je nutné vyrovnať sa s pozostatkami otroctva".



Bacheletová v správe, v ktorej sa zaoberala systematickým rasizmom po celom svete, takisto vyzvala krajiny na riešenie „dedičstva" transatlantického obchodu s otrokmi a kolonializmu.



Vyhlásila, že iba ak sa krajiny postavia čelom k chybám minulosti, môžu potom dúfať v „premenu štruktúr, inštitúcií a správania, ktoré vedú k priamej alebo nepriamej diskriminácii".



Bacheletová upozornila, že dnešný systematický rasizmus a rasové násilie pramenia „z nepriznania zodpovednosti štátov a ďalších entít, ktoré sa podieľali na otroctve alebo z neho profitovali".



Takisto si podľa nej musia priznať zodpovednosť za transatlantické obchodovanie so zotročenými Afričanmi a za kolonializmus. Takéto oficiálne priznanie je podľa eurokomisárky nutné aj u tých, ktorí „naďalej profitujú z týchto pozostatkov minulosti".



Spojené štáty napríklad stále rozdeľuje myšlienka odškodnenia za otroctvo a následnú hlboko zakorenenú diskrimináciu, píše AFP.



Bacheletová pri predkladaní správy vyzvala krajiny na „vytvorenie, posilnenie a dostatočné financovanie komplexných procesov..., ktoré budú šíriť pravdu o tom, čo sa stalo a aké škody to stále spôsobuje".



„Stanovenie pravdy o týchto pozostatkoch minulosti a ich dopadoch na dnešok, ale tiež podniknutie krokov zameraných na odstránenie ujmy prostredníctvom širokej škály kompenzácií - to všetko je rozhodujúce pri zahojení našich spoločností a pri zaistení spravodlivosti za tieto zločiny".