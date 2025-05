OSN: Konferencia o dvojštátnom riešení na Blízkom východe začne v júni

New York 17. mája (TASR) – Medzinárodná konferencia, ktorá má oživiť myšlienku dvojštátneho riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu, sa bude konať 17. až 20. júna v sídle Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku, uviedla v piatok hovorkyňa OSN Sharon Birchová. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Základom pre konanie konferencie je rezolúcia Valného zhromaždenia OSN z decembra 2024. Konferencii budú spoločne predsedať Francúzsko a Saudská Arábia.



Konferencia by mala vydláždiť cestu uznaniu Palestínskeho štátu zo strany viacerých krajín, uviedol pre AFP diplomat v Paríži blízky prípravám konferencie.



Palestínsky štát uznáva takmer 150 krajín sveta a má status pozorovateľskej krajiny OSN, no nie je plným členom OSN a Bezpečnostná rada OSN jeho prijatie neodhlasovala.



Írsko, Nórsko a Španielsko v máji 2024 uznali Palestínsky štát, iné európske krajiny vrátane Francúzska tak ale neurobili, pripomína AFP. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v apríli uviedol, že Francúzsko tak urobí v júni.



Macron v tom čase vyhlásil, že chce konferenciu zorganizovať, aby posmelil ostatné krajiny v tom, aby uznali Palestínsky štát, „ale aby aj Izrael uznali krajiny, ktoré tak v súčasnosti nerobia“.



Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Maroko znormalizovali svoje vzťahy s Izraelom v roku 2020 podpisom tzv. Abrahámskych dohôd počas prvého funkčného obdobia amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ďalšie krajiny ich však zatiaľ nepodpísali, medzi nimi okrem iných aj Sýria a Libanon, ktoré s Izraelom susedia.



Abrahámske dohody nepodpísala ani Saudská Arábia. Krajina podmieňovala normalizáciu vzťahov s Izraelom vytvorením Palestínskeho štátu už pred vypuknutím vojny v Pásme Gazy, ktorú odštartoval útok palestínskeho militantného hnutia Hamas na južné oblasti Izraela z októbra 2023.



Vláda izraelského premiéra Benjamina Netanjahua vytvorenie Palestínskeho štátu dôrazne odmieta. Niektorí jej ministri počas niekoľkých uplynulých mesiacov žiadali anexiu Západného brehu Jordánu Izraelom, ktorý toto palestínske územie vojensky okupuje od roku 1967.