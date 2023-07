OSN: Konflikt v Sudáne by sa mohol zmeniť na totálnu občiansku vojnu

New York/Chartúm 9. júla (TASR) - Konfliktmi zmietaný Sudán je na pokraji "totálnej občianskej vojny", ktorá by mohla destabilizovať celý región. V nedeľu to vyhlásila Organizácia Spojených národov (OSN). Urobila tak po sobotňajšom nálete na mesto Umm Durmán, pri ktorom zahynulo 22 civilistov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Sudánske ministerstvo zdravotníctva informovalo, že nálet na rezidenčnú štvrť v Umm Durmáne si okrem obetí na životoch vyžiadal aj veľké množstvo zranených.



V polovici apríla vypukli v Sudáne ozbrojené strety medzi sudánskymi ozbrojenými silami a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF). Vyvolal ich dlhotrvajúci politický pat po vojenskom prevrate v roku 2021. Od vypuknutia konfliktu bolo vysídlených viac než dva milióny ľudí, ktorí utiekli na bezpečnejšie miesta v krajine aj mimo nej.



Boje si vyžiadali aj približne 3000 obetí na životoch. Tí, ktorí prežili, hovoria aj o vlne sexuálnych násilností a etnicky motivovaných vraždách. OSN varovala, že v sudánskom regióne Dárfúr by mohlo dochádzať aj k zločinom proti ľudskosti.



Generálny tajomník OSN António Guterres preto v nedeľu vyjadril "hlboké znepokojenie nad prebiehajúcou vojnou medzi ozbrojenými zložkami, ktoré Sudán priviedli na pokraj totálnej občianskej vojny".