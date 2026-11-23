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OSN: Krajiny sa dohodli na udržateľnom nakladaní s chemikáliami
Členovia konferencie sa tiež dohodli, že na nasledujúcom stretnutí na Malte v roku 2029, začnú pripravovať vytvorenie Globálnej aliancie pre vysoko nebezpečné pesticídy.
Autor TASR
Ženeva 23. novembra (TASR) - Krajiny sa dohodli na nových opatreniach, ktorých cieľom je urýchliť úsilie o predchádzanie škodlivým vplyvom chemických výrobkov na zdravie a životné prostredie, oznámila v pondelok OSN. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Tri roky po prijatí Globálneho rámca pre chemikálie (GFC) v Bonne sa minulý týždeň v Ženeve pod záštitou Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) uskutočnila prvá hodnotiaca konferencia.
Rámec GFC, ktorý prijalo 110 krajín, sa zameriava na bezpečné a udržateľné nakladanie s chemikáliami – obsiahnutými v približne 95 percentách priemyselných produktov – počas celého ich životného cyklu, od výroby až po likvidáciu.
Ženevská konferencia, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia 140 krajín, prijala ukazovatele na sledovanie pokroku pri plnení cieľov tohto rámca. Väčšina z 28 cieľov sa má dosiahnuť do roku 2030, pričom sa očakáva, že dovtedy sa celosvetový objem chemickej výroby v porovnaní s rokom 2017 zdvojnásobí.
Globálny chemický priemysel prispieva k svetovému hrubému domácemu produktu (HDP) sumou približne 5,7 bilióna dolárov a poskytuje približne 120 miliónov pracovných miest, uviedol UNEP.
„Nie je čas strácať čas,“ vyhlásila šéfka UNEP Inger Andersenová. „Rozhodnutia prijaté v Ženeve dávajú krajinám a zainteresovaným stranám pevnejší základ na meranie pokroku, identifikáciu pretrvávajúcich nedostatkov a smerovanie podpory tam, kde je najviac potrebná. Teraz je dôležité rýchlo pretaviť tieto záväzky do konkrétnych krokov, ktoré povedú k bezpečnejšiemu využívaniu chémie, čistejšej výrobe, zdravším pracoviskám a hospodárstvu, ktoré chráni ľudí aj planétu,“ dodala.
Konferencia podľa UNEP prijala globálne implementačné programy na posilnenie právnych rámcov a inštitucionálnych kapacít pre nakladanie s chemikáliami a odpadom, ako aj na zapojenie odvetví stavebníctva, elektroniky, zdravotníctva a textilného priemyslu.
Účastníci rokovania zároveň predĺžili fungovanie Fondu globálneho rámca pre chemikálie do roku 2035 s cieľom podporiť jeho zavádzanie v rozvojových krajinách.
GFC má päť strategických cieľov vrátane predchádzania nezákonnému obchodu a pašovaniu chemikálií a odpadu, zavádzania vnútroštátnych právnych rámcov a postupného vyradenia vysoko nebezpečných pesticídov v poľnohospodárstve do roku 2035. Presadzuje tiež prechod na bezpečnejšie a udržateľnejšie chemické alternatívy a zodpovedné nakladanie s chemikáliami v odvetviach, ako sú priemysel, zdravotníctvo a poľnohospodárstvo.
Členovia konferencie sa tiež dohodli, že na nasledujúcom stretnutí na Malte v roku 2029, začnú pripravovať vytvorenie Globálnej aliancie pre vysoko nebezpečné pesticídy.
Tri roky po prijatí Globálneho rámca pre chemikálie (GFC) v Bonne sa minulý týždeň v Ženeve pod záštitou Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) uskutočnila prvá hodnotiaca konferencia.
Rámec GFC, ktorý prijalo 110 krajín, sa zameriava na bezpečné a udržateľné nakladanie s chemikáliami – obsiahnutými v približne 95 percentách priemyselných produktov – počas celého ich životného cyklu, od výroby až po likvidáciu.
Ženevská konferencia, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia 140 krajín, prijala ukazovatele na sledovanie pokroku pri plnení cieľov tohto rámca. Väčšina z 28 cieľov sa má dosiahnuť do roku 2030, pričom sa očakáva, že dovtedy sa celosvetový objem chemickej výroby v porovnaní s rokom 2017 zdvojnásobí.
Globálny chemický priemysel prispieva k svetovému hrubému domácemu produktu (HDP) sumou približne 5,7 bilióna dolárov a poskytuje približne 120 miliónov pracovných miest, uviedol UNEP.
„Nie je čas strácať čas,“ vyhlásila šéfka UNEP Inger Andersenová. „Rozhodnutia prijaté v Ženeve dávajú krajinám a zainteresovaným stranám pevnejší základ na meranie pokroku, identifikáciu pretrvávajúcich nedostatkov a smerovanie podpory tam, kde je najviac potrebná. Teraz je dôležité rýchlo pretaviť tieto záväzky do konkrétnych krokov, ktoré povedú k bezpečnejšiemu využívaniu chémie, čistejšej výrobe, zdravším pracoviskám a hospodárstvu, ktoré chráni ľudí aj planétu,“ dodala.
Konferencia podľa UNEP prijala globálne implementačné programy na posilnenie právnych rámcov a inštitucionálnych kapacít pre nakladanie s chemikáliami a odpadom, ako aj na zapojenie odvetví stavebníctva, elektroniky, zdravotníctva a textilného priemyslu.
Účastníci rokovania zároveň predĺžili fungovanie Fondu globálneho rámca pre chemikálie do roku 2035 s cieľom podporiť jeho zavádzanie v rozvojových krajinách.
GFC má päť strategických cieľov vrátane predchádzania nezákonnému obchodu a pašovaniu chemikálií a odpadu, zavádzania vnútroštátnych právnych rámcov a postupného vyradenia vysoko nebezpečných pesticídov v poľnohospodárstve do roku 2035. Presadzuje tiež prechod na bezpečnejšie a udržateľnejšie chemické alternatívy a zodpovedné nakladanie s chemikáliami v odvetviach, ako sú priemysel, zdravotníctvo a poľnohospodárstvo.
Členovia konferencie sa tiež dohodli, že na nasledujúcom stretnutí na Malte v roku 2029, začnú pripravovať vytvorenie Globálnej aliancie pre vysoko nebezpečné pesticídy.