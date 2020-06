OSN vyňala vojenskú koalíciu v Jemene z čierneho zoznamu

Teherán 17. júna (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) dáva vojenskej koalícii v Jemene pod vedením saudskoarabských síl "voľnosť" tým, že ju vyňala zo zoznamu krajín porušujúcich práva dieťaťa. Vyhlásil to v stredu hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Abbás Músaví.



V nedávnej správe generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa sa uvádza, že táto koalícia bude vyradená z daného zoznamu, pretože štatistika detí, ktoré sa stávajú obeťami jemenského konfliktu, "vytrvalo a výrazne klesá", informovala tlačová agentúra Reuters.



"OSN pritom priznáva, že v Jemene boli zabité stovky detí," dodal Músaví s tým, že Saudská Arábia a jej spojenec USA si robia z medzinárodných organizácií výsmech.



Vojenská koalícia intervenovala v Jemene v roku 2015 s cieľom podporiť tamojšiu vládu v konflikte s húsijskými povstalcami podporovanými Iránom. Pripisuje sa jej vina za civilné obete pri leteckých útokoch, ktoré podľa ľudskoprávnych aktivistov prehlbujú humanitárnu krízu v krajine.



Podľa organizácie Watchlist on Children and Armed Conflict je koalícia zodpovedná za smrť alebo zranenia 222 detí v Jemene počas minulého roka.



Osobitná predstaviteľka generálneho tajomníka OSN pre deti a ozbrojený konflikt Virginia Gambová uviedla, že Organizácia Spojených národov sa dostala "pod tlak" zo strany Saudskej Arábie, pričom vyňatie vojenskej koalície zo zmieneného zoznamu bolo založené na faktoch.