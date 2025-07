OSN kritizuje plán Nemecka na deportáciu Afgancov

Ženeva 4. júla (TASR) - Úrad OSN pre ľudské práva v piatok kritizoval plán Nemecka deportovať afganských kriminálnikov späť do vlasti. Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt tento týždeň povedal, že sa usiluje o priame rozhovory s afganským vládnym hnutím Taliban, aby sa tak mohli zaoberať deportáciami Afgancov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Nemecko zastavilo deportácie do Afganistanu po tom, čo sa Taliban v roku 2021 vrátil k moci. AFP tvrdí, že táto otázka sa v Nemecku dostala do popredia v dôsledku vzostupu krajne pravicových a protiimigračných politikov.



Dobrindt v rozhovore zverejnenom v stredu povedal, že Nemecko podľa jeho názoru dosiahne dohody s Afganistanom, ktoré umožnia deportácie.



Hovorkyňa úradu OSN Ravina Shamdasaniová novinárom v Ženeve však povedala, že „nie je vhodné vracať ľudí do Afganistanu“.



„Evidujeme pokračujúce porušovanie ľudských práv v Afganistane“ vrátane popráv a upierania práv ženám, uviedla.



Predstaviteľ Úradu vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) v Kábule tvrdí, že UNHCR stále neodporúča návraty do Afganistanu. „Inými slovami, nie sú tam podmienky, aby sa mohli utečenci vrátiť,“ povedal a vyzval štáty, aby násilne nevracali Afgancov do ich vlasti.



Afganci a Sýrčania sú dve najväčšie skupiny žiadajúce o azyl v Nemecku. V roku 2024 tam o azyl požiadalo 34.149 Afgancov a 76.765 Sýrčanov.