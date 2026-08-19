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OSN kritizuje Rusko za postup proti opozičnej strane Jabloko
Spravodajský web Meduza v stredu informoval, že v správnom konaní boli traja zadržaní Moskovčania odsúdení na 10 až 15 dní väzenia.
Autor TASR
Ženeva 19. augusta (TASR) – Organizácia Spojených národov v stredu odsúdila rozhodnutie Ruska zakázať opozičnej strane Jabloko účasť v nadchádzajúcich parlamentných voľbách. OSN kritizovala aj udelenie dlhoročného trestu odňatia slobody podpredsedovi Jabloka Levovi Šlosbergovi - jednému z mála ruských opozičných politikov, ktorý po rozpútaní vojny na Ukrajine neemigroval, informovala agentúra AFP.
Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva na sociálnej sieti X uviedol, že je „znepokojený zákazom účasti Jabloka, jednej z najstarších ruských politických strán, v septembrových parlamentných voľbách, ako aj odsúdením jej podpredsedu Leva Šlosberga na viac ako 11 rokov väzenia za protivojnové vyjadrenia“.
Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk vyzval úrady v Rusku, aby rešpektovali slobodu prejavu a právo občanov plne a slobodne sa zúčastňovať na volebných procesoch. „Pokojne vyjadrený nesúhlas by nikdy nemal byť kriminalizovaný,“ uviedol Türk.
Türkovo vyhlásenie je reakciou na rozhodnutie ruského Najvyššieho súdu, ktorý v pondelok potvrdil rozhodnutie vyradiť federálnu kandidátnu listinu strany Jabloko z parlamentných volieb, ktoré sa v Rusku uskutočnia v septembri.
Pred budovou Najvyššieho súdu v Moskve sa v deň rozhodnutia (10. augusta) i v deň prerokúvania odvolania proti rozsudku (17. augusta) zišli stovky ľudí, aby vedeniu strany Jabloko vyjadrili podporu a dali najavo svoj nesúhlas s rozhodnutím súdov, ktoré mnohí ľudia považujú za spolitizované. Polícia počas zhromaždenia zadržala desiatky ľudí, prevažne mladých. Spravodajský web Meduza v stredu informoval, že v správnom konaní boli traja zadržaní Moskovčania odsúdení na 10 až 15 dní väzenia.
Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva na sociálnej sieti X uviedol, že je „znepokojený zákazom účasti Jabloka, jednej z najstarších ruských politických strán, v septembrových parlamentných voľbách, ako aj odsúdením jej podpredsedu Leva Šlosberga na viac ako 11 rokov väzenia za protivojnové vyjadrenia“.
Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk vyzval úrady v Rusku, aby rešpektovali slobodu prejavu a právo občanov plne a slobodne sa zúčastňovať na volebných procesoch. „Pokojne vyjadrený nesúhlas by nikdy nemal byť kriminalizovaný,“ uviedol Türk.
Türkovo vyhlásenie je reakciou na rozhodnutie ruského Najvyššieho súdu, ktorý v pondelok potvrdil rozhodnutie vyradiť federálnu kandidátnu listinu strany Jabloko z parlamentných volieb, ktoré sa v Rusku uskutočnia v septembri.
Pred budovou Najvyššieho súdu v Moskve sa v deň rozhodnutia (10. augusta) i v deň prerokúvania odvolania proti rozsudku (17. augusta) zišli stovky ľudí, aby vedeniu strany Jabloko vyjadrili podporu a dali najavo svoj nesúhlas s rozhodnutím súdov, ktoré mnohí ľudia považujú za spolitizované. Polícia počas zhromaždenia zadržala desiatky ľudí, prevažne mladých. Spravodajský web Meduza v stredu informoval, že v správnom konaní boli traja zadržaní Moskovčania odsúdení na 10 až 15 dní väzenia.