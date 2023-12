OSN: Kroky Izraela pri vpúšťaní pomoci do Pásma Gazy nestačia

New York 19. decembra (TASR) - Kroky Izraela, ktorými umožňuje vstup humanitárnej pomoci do palestínskeho Pásma Gazy, "ani zďaleka nestačia a nenapĺňajú potreby" tamojších obyvateľov, vyhlásil v utorok vysokopostavený predstaviteľ OSN Tor Wennesland. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



"Dodávky humanitárnej pomoci do Pásma Gazy stále narážajú na takmer neprekonateľné prekážky," povedal Wennesland, osobitný koordinátor OSN pre mierový proces na Blízkom východe.



"Vysídlenie ľudí nepredstaviteľného rozsahu a aktívne nepriateľské akcie spôsobujú, že systém reagovania na humanitárnu krízu je na pokraji krachu. Určité obmedzené kroky Izraela... sú pozitívne, ale ani zďaleka nestačia na vyriešenie ľudskej katastrofy (na území Pásma Gazy)," dodal Wennesland.



OSN odhaduje, že odvetná vojenská operácia Izraela v Pásme Gazy proti militantnému hnutiu Hamas spôsobila, že vysídlených je 1,9 milióna z 2,4 milióna obyvateľov palestínskej enklávy.



Domy sú zničené, čo donútilo mnohých ľudí uchýliť sa do preplnených útočísk. Zápasia s tým, aby zohnali nejaké palivo na varenie, jedlo, vodu a zdravotnú pomoc.



Elektrina a telekomunikačné spojenie sú prerušené a obyvatelia Pásma Gazy sa vracajú k zastaralým tradíciám: napríklad počúvajú prenosné rádiá na baterky, aby sa dozvedeli nové správy o vojne.



"Tu v Pásme Gazy ideme naspäť," povedal 37-ročný muž pred svojím stanom. "Vracajú nás do kamennej doby," dodal.



Izrael podnikal v utorok ďalšie bombardovanie a smrtiace útoky v palestínskej enkláve, pritom Bezpečnostná rada OSN má v tento deň hlasovať o ďalšej výzve na prímerie.



Je to už tretí mesiac, čo Izrael vedie vojnu v Pásme Gazy, najkrvavejšiu v dejinách palestínskeho územia. Začala sa bezprecedentnými útokmi palestínskeho militantného hnutia Hamas na južný Izrael 7. októbra.