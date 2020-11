Líbyjčania sa zatiaľ nedohodli na dočasnej vláde

Tunis 16. novembra (TASR) – Rozhovory líbyjských delegátov zamerané na dosiahnutie dohody o dočasnej vláde, ktorá by pomohla vyviesť severoafrickú krajinu z desaťročia konfliktu, sa v nedeľu skončili bez vymenovania takéhoto orgánu. Oznámili to sprostredkovatelia z Organizácie Spojených národov, informovala agentúra AFP.



Vyslankyňa OSN pre Líbyu Stephanie Williamsová novinárom povedala, že ďalšie stretnutie by sa malo konať vo virtuálnom formáte o týždeň s cieľom dohodnúť sa na mechanizme výberu členov dočasnej vlády.



Podľa jej slov sa však na rokovaniach v susednom Tunisku zatiaľ nehovorilo o žiadnych menách kandidátov.



Líbyu sužuje politický chaos a boje medzi súperiacimi skupinami od povstania z roku 2011, pri ktorom zosadili a zabili dlhoročného vodcu Muammara Kaddáfího.



OSN v najnovších snahách o mier v krajine pozvala 75 zástupcov líbyjských skupín na rozhovory, ktorých cieľom je stanoviť časový plán volieb, určiť mandát dočasnej vlády a vymenovať jej členov.



Pozorovatelia však kritizovali spôsob výberu týchto delegátov a spochybnili ich vplyv v krajine, v ktorej už o moc zápasia dve konkurenčné vlády, ako aj celý rad ozbrojených skupín i zahraničné veľmoci.



V Líbyi v súčasnosti dominujú tzv. vláda národnej jednoty v Tripolise, ktorá vznikla na základe predošlých rozhovorov pod vedením OSN v roku 2015, a jej konkurenti z parlamentu sídliaceho na východe krajiny, ktorý bol zvolený rok predtým a ktorý tripoliskú vládu nikdy neuznal.



Vojenský veliteľ Chalífa Haftar, spojenec východnej vlády, ktorého podporili Rusko a Spojené arabské emiráty, spustil v roku 2019 ofenzívu s cieľom dobyť Tripolis. Po roku krvavých bojov však jeho sily odrazili na okraji hlavného mesta jednotky tamojšej vlády posilnené vojenskou podporou Turecka.



V októbri dospeli obe strany na vojenských rozhovoroch k dohode o prímerí a posun v súbežných rokovaniach o ekonomických a politických otázkach odvtedy podnietil nádeje na ďalších pokrok.



Williamsová v nedeľu povedala, že je veľmi spokojná s výsledkom tuniských rozhovorov.