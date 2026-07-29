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Streda 29. júl 2026Meniny má Marta
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OSN: Lietadlá typu Boeing prevážali zbrane pre sudánske RSF

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Ilustračné foto. Foto: TASR/DPA

Vyšetrovanie Reuters zverejnené 15. júla sledovalo tri staršie lietadlá typu Boeing prevádzkované spoločnosťami napojenými na Stevena Shaulisa.

Autor TASR
Chartúm 29. júla (TASR) - Experti z Organizácie Spojených národov (OSN) zistili, že lietadlá typu Boeing 727, ktoré agentúra Reuters spája s obchodnou sieťou amerického vojenského dodávateľa, prepravovala žoldnierov, zbrane a drony pre sudánske polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF). Vyplýva to z návrhu správy OSN, ktorá má byť zverejnená v septembri, informuje TASR.

Tieto zistenia prinášajú ďalšie dôležité podrobnosti o úlohe, ktorú tieto lietadlá zohrali pri podpore RSF, ktoré vyšetrovatelia OSN obvinili z páchania genocídy v sudánskom regióne Dárfúr.

„Skupina (expertov) dostala spoľahlivé informácie od štyroch zdrojov, podľa ktorých lietadlá prepravili bojovníkov RSF a žoldnierov, ako aj vojenské vybavenie vrátane dronov a zbraní,“ uvádza sa v správe, v ktorej sú ako zdroje informácií citovaní dvaja očití svedkovia v meste Nyala - hlavnom vojenskom a logistickom centre RSF v Dárfúre - a správy od dvoch členských štátov OSN.

Vyšetrovanie Reuters zverejnené 15. júla sledovalo tri staršie lietadlá typu Boeing prevádzkované spoločnosťami napojenými na Stevena Shaulisa, bývalého vojaka špeciálnych síl americkej armády a dlhoročného dodávateľa služieb vláde USA, z letiska v Čade do logistických centier využívaných RSF v Sudáne, Líbyi a Somálsku.

Agentúra uviedla, že na palube jedného stroja boli bojovníci RSF, keď bolo v máji 2025 zničené. Obsah nákladu lietadiel však zostal z veľkej časti záhadou. Reuters nenašiel žiadny dôkaz o tom, že Shaulis a jeho spoločnosti boli sankcionované alebo obvinené z protiprávneho konania zo strany úradov.

V správe OSN je uvedené, že tri lietadlá typu Boeing 727 sa objavili v Čade a od novembra 2024 operovali z vojenskej plochy letiska v N'Djamene. Od januára do júla 2026 pristálo v noci niekoľko Boeingov a niekoľko strojov Iľjušin Il-76 na letisku v sudánskom meste Nyala.

Čadský úrad civilného letectva tvrdí, že žiadne z lietadiel typu Boeing nemalo povolenie na prevádzku z územia krajiny. Zdôraznil tiež, že nespravuje vojenské letectvo a ani neposkytuje služby zodpovedné za sledovanie pohybov lietadiel.

Správu OSN vypracovala skupina expertov pre Sudán, ktorú Bezpečnostná rada (BR) OSN poverila monitorovaním zbrojného embarga uvaleného na Dárfúr v roku 2004. Návrh správy predložili BR OSN na posúdenie pred jej zverejnením, informuje Reuters.
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