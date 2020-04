OSN: Lockdowny môžu viesť k 7 miliónom neželaných tehotenstiev

New York 29. apríla (TASR) - Obmedzenia pohybu obyvateľstva (tzv. lockdowny) by vzhľadom na koronavírusovú krízu mohli celosvetovo vyústiť do siedmich miliónov prípadov neželaného tehotenstva, tvrdí Populačný fond OSN (UNFPA).



Narušenie zásobovania obchodov môže spôsobiť, že 47 miliónov žien v krajinách s nízkym a stredným príjmom zostane bez moderných antikoncepčných prostriedkov, varuje UNFPA so sídlom v New Yorku vo svojej najnovšej správe, z ktorej v noci na stredu citovala tlačová agentúra DPA.



Daná analýza taktiež vykresľuje, že šesťmesačné lockdowny by mohli viesť k ďalším 31 miliónom prípadov rodového násilia, keďže ženy sa musia dlhodobo zdržiavať v domácnostiach.



Odklady programov zameraných na zákaz ženskej obriezky (FGM) a detských sobášov vzhľadom na koronavírusovú pandémiu podľa odhadov vyústia v priebehu nasledujúceho desaťročia do dvoch miliónov ďalších prípadov FGM a 13 miliónov ďalších detských sobášov, čomu by sa inak dalo predísť, uvádza UNFPA.



Hoci ide iba o hrubé odhady, tieto údaje ukazujú "katastrofálne dôsledky, ktoré čoskoro môže mať pandémia COVID-19 na ženy a dievčatá na celom svete", vyhlásila riaditeľka UNFPA Natalia Kanemová.



"Táto pandémia prehlbuje nerovnosť, a milióny ďalších žien a dievčat sú teraz vystavené riziku, že prídu o možnosť plánovať si svoj rodinný život a chrániť svoje zdravie. Práva žien musíme obraňovať za každú cenu," povedala Kanemová.



UNFPA spolupracuje s vládami jednotlivých krajín na posilnení zdravotníckych systémov, zabezpečení prístupu k základným službám a propagácii spoločenskej angažovanosti.



Generálny tajomník OSN António Guterres nedávno varoval pred "hrozivým globálnym nárastom" domáceho násilia počas koronavírusovej krízy a vyzval vlády, aby zintenzívnili snahy o prevenciu násilia páchaného na ženách.