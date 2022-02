OSN: Ľudia vo svete pociťujú stále viac neistoty

New York 8. februára (TASR) - Napriek pokračujúcemu pokroku pociťujú ľudia v mnohých štátoch sveta väčšiu neistotu než kedykoľvek predtým, vyplýva zo správy Rozvojového programu OSN (UNDP), zverejnenej v utorok. Píše o tom agentúra DPA.



V "takmer všetkých krajinách" vrátane priemyselných štátov je pocit istoty "na najnižšom bode", uvádza správa. Šiesti zo siedmich opýtaných podľa nej uviedli, že pociťujú určitú alebo veľkú neistotu.



"Aj keď je miera blahobytu celosvetovo vyššia, než bola kedykoľvek predtým, väčšina ľudí si robí starosti o budúcnosť a tieto pocity sa v súvislosti s pandémiou pravdepodobne ešte prehlbujú," uviedol riaditeľ UNDP pre Nemecko Achim Steiner.



Honba za nespútaným ekonomickým rastom vedie k ďalšiemu ničeniu prírody a prehlbovaniu nerovnosti, čo posilňuje pocit neistoty vo svete, uvádza sa ďalej v dokumente. UNDP teda prichádza k záveru, že význam pokroku je potrebné nanovo definovať, cituje DPA.



"Potrebujeme jeden účelný model rozvoja, založený na ochrane a obnove našej planéty s udržateľnými možnosťami pre všetkých," spresnil Steiner.



Rozvojový program OSN v správe zdôrazňuje, že klimatické zmeny sa môžu v nadchádzajúcich desaťročiach stať jednou z najčastejších príčin úmrtí ľudí, píše DPA.



"Aj pri miernom znížení emisií by do konca tohto storočia mohlo na následky teplotných zmien zomrieť približne 40 miliónov ľudí," upozornil UNDP.



Rozvojový program OSN v správe skúma množstvo hrozieb pre ľudí i zmeny ich vnímania; popri nerovnosti a chorobách aj konflikty i následky digitálnych technológií, vysvetľuje DPA.