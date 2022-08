OSN má nedostatok financií na humanitárnu pomoc vo svete

New York 23. augusta (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) má vo väčšine oblastí sveta rekordné problémy s nedostatkom finančných prostriedkov na zabezpečenie humanitárnej pomoci. Bohaté krajiny sa totiž zameriavajú najmä na konflikt na Ukrajine. TASR správu prevzala z webovej stránky denníka The New York Times.



Vojna na Ukrajine spôsobila prudký nárast dopytu, ktorý bol už aj tak predtým z dôvodu pandémie či suchého počasia zvýšený. Príspevky bohatých krajín sa síce priebežne zväčšujú, avšak nie v dostatočnej miere.



"Toto je najväčšia medzera vo financovaní, akú sme kedy zažili. Najmä preto, že počet zraniteľných osôb, ktoré potrebujú podporu, rýchlo rastie," povedal koordinátor humanitárnej pomoci OSN Martin Griffiths. Úrady OSN a súkromné organizácie, ktoré sa na humanitárnej pomoci zúčastňujú, podľa Griffithsa potrebujú tento rok 48,7 miliardy dolárov, aby pomohli viac než 200 miliónom ľudí. Za sedem mesiacov tohto roka však nazbierali menej než jednu tretinu tejto sumy.



Finančné zdroje na zmiernenie humanitárnych kríz vo svete klesajú a nie sú dostatočné ani na pokrytie základných potrieb, akými sú napríklad prístrešie, potraviny, voda, elektrická energia či vzdelávanie, uvádza OSN. Väčšina prostriedkov prichádza len od malého počtu darcov, medzi ktorých patria USA, EÚ, niektoré európske krajiny, Japonsko a Kanada.



"Vojna na Ukrajine názorne ukazuje – veľmi jasne –, ako je možné rýchlo a výrazne mobilizovať podporu pre utečencov a reagovať na humanitárne potreby v prípade, ak existujú určité politické záväzky," povedala Kathryn Mahoneyová, hovorkyňa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).



Darcovské krajiny by mali takú istú štedrosť prejaviť aj voči iným ľuďom, povedal koordinátor Griffiths a dodal, že ďalší predstavitelia OSN o to opakovane žiadajú vlády krajín i súkromné nadácie.



Úrady OSN musia podľa Griffithsa v rámci svojich programov uprednostňovať prijímateľov – a bez dostatočného množstva peňazí na pokrytie každej krízy zostanú niektoré programy nepokryté. OSN síce siahla aj do svojho fondu pre mimoriadne situácie Central Emergency Response Fund (CERF), čo však Griffiths označil za "nedostatočné a neudržateľné".