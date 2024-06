OSN: Medzinárodný deň boja proti nenávistným prejavom je 18. júna

New York/Bratislava 18. júna (TASR) – Bojovať proti diskriminácii, xenofóbii a nenávistným prejavom - to je každoročným mottom rezolúcie, ktorú v júli 2021, teda takmer pred troma rokmi, prijalo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov (VZ OSN). Upozornilo tým na globálne obavy z "exponenciálneho šírenia nenávistných prejavov" na celom svete a prijalo rezolúciu o "podpore medzináboženského a medzikultúrneho dialógu a tolerancie v boji proti prejavom nenávisti".



Vyzýva v nej všetkých príslušných aktérov vrátane štátov, aby zvýšili svoje úsilie o riešenie tohto javu v súlade s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv.



Rezolúciou vyhlásilo OSN 18. jún za Medzinárodný deň boja proti nenávistným prejavom. Vychádza zo Stratégie a akčného plánu OSN týkajúceho sa nenávistných prejavov, ktorú generálny tajomník OSN António Guterres spustil 18. júna 2019.



Pri príležitosti tohto dňa OSN vyzýva vlády, medzinárodné organizácie, skupiny občianskej spoločnosti a jednotlivcov, aby usporiadali podujatia a iniciatívy propagujúce stratégie na identifikáciu, riešenie a boj proti nenávistným prejavom. Táto prvá celosystémová iniciatíva OSN určená na boj proti nenávistným prejavom poskytuje základný rámec pre to, ako môže organizácia podporovať a dopĺňať úsilie štátov v tejto oblasti.



"Ničivý účinok nenávisti bohužiaľ nie je ničím novým. Jeho rozsah a vplyv sú však dnes zosilnené novými technológiami komunikácie, a to natoľko, že nenávistné prejavy sa stali jednou z najčastejších metód šírenia rozdeľujúcej rétoriky a ideológií v globálnom meradle," upozorňuje OSN na svojej webovej stránke.



Ak sa nenávistné prejavy ponechajú bez kontroly, môžu podľa Guterresa dokonca poškodiť mier a rozvoj, pretože vytvárajú základ pre konflikty a napätie a rozsiahle porušovanie ľudských práv. "Nenávistný prejav je často zameraný na zraniteľné skupiny, čo posilňuje diskrimináciu, stigmatizáciu a marginalizáciu. Častým terčom sú menšiny, ženy, utečenci, migranti a ľudia s rôznou sexuálnou orientáciou a rodovou identitou. Platformy sociálnych médií môžu nenávistné prejavy zosilňovať a šíriť rýchlosťou blesku," varuje Guterres.



OSN má dlhú históriu mobilizácie sveta proti nenávisti každého druhu na obranu ľudských práv a presadzovania právneho štátu. Vplyv nenávistných prejavov zasahuje do mnohých oblastí záujmu OSN, od ochrany ľudských práv a predchádzania zverstvám až po udržiavanie mieru, dosahovanie rodovej rovnosti a podporu detí a mládeže.



Akčný plán definuje nenávistný prejav ako akýkoľvek druh komunikácie v prejave, písaní alebo správaní, ktorý útočí alebo používa pejoratívny alebo diskriminačný jazyk s odkazom na osobu alebo skupinu na základe toho, kto sú - inými slovami, na základe ich náboženstva, etnickej príslušnosti, národnosti, rasy, farby pleti, pôvodu, pohlavia alebo iného faktora identity.



K dnešnému dňu však neexistuje univerzálna definícia nenávistných prejavov podľa medzinárodného práva v oblasti ľudských práv. O tejto koncepcii sa stále diskutuje, najmä v súvislosti so slobodou názoru a prejavu, nediskrimináciou a rovnosťou.







