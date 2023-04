OSN: Milióny žien nie sú schopné rozhodovať o vlastnom tele

New York 19. apríla (TASR) — Miliónom žien na celom svete je odopierané právo na uskutočňovanie informovaných rozhodnutí o ich vlastnom tele a priveľa žien je držaných "v zajatí populačných cieľov". Konštatuje sa to v správe Populačného fondu OSN (UNFPA), ktorú podľa agentúry DPA zverejnili v stredu.



Podľa UNFPA sa odhaduje, že približne 257 miliónov žien na celom svete nemá prístup k bezpečnej a spoľahlivej antikoncepcii.



Údaje zo 68 krajín ukazujú, že 44 percent žien a dievčat žijúcich v partnerstve nemá právo rozhodovať o svojom tele, pokiaľ ide o sex, používanie antikoncepcie a vyhľadávanie zdravotnej starostlivosti.



V správe sa tiež uvádza, že 24 percent žien a dievčat žijúcich v partnerstve nemá možnosť odmietnuť sexuálny styk a 11 percent nie je schopných slobodne sa rozhodovať v súvislosti s antikoncepciou, píše DPA.



UNFPA upozorňuje, že vlády čoraz častejšie prijímajú opatrenia zamerané na zvyšovanie, znižovanie či udržanie pôrodnosti na úkor práv žien.



"Ženské telá by nemali byť rukojemníkmi populačných cieľov," povedala riaditeľka UNFPA Natalia Kanemová. Ako dodala, pri budovaní prosperujúcich a inkluzívnych spoločností bez ohľadu na veľkosť populácie je potrebné radikálne prehodnotiť to, "ako hovorme o zmenách v populácii a ako ich plánujeme".



"Honba za cieľmi v oblasti plodnosti a snaha ovplyvňovať rozhodovanie žien v oblasti reprodukcie sa môže skončiť iba neúspechom. Dejiny ukazujú, že takáto politika je len zriedka účinná a podkopáva práva žien. Investície do ľudí a ich potenciálu sú najistejšou cestou k prosperite a mieru," uzavrela Kanemová.