BR OSN mimoriadne zasadne pre zhoršujúcu sa situáciu na Ukrajine

New York 17. marca (TASR) - Bezpečnostná rada OSN vo štvrtok popoludní (miestneho času) mimoriadne zasadne, aby sa zaoberala zhoršujúcou sa humanitárnou situáciou na Ukrajine. Informoval o tom v stredu neskoro večer americký denník The New York Times (NYT) odvolávajúc sa na vyjadrenie nemenovaného diplomatického zdroja.



Zdroj pre NYT uviedol, že jednotlivé agentúry OSN budú Bezpečnostnú radu informovať o zhoršujúcej sa humanitárnej situácii na Ukrajine a rozpoložení vyše troch miliónov ukrajinských utečencov.



O mimoriadne zasadnutie požiadali v stredu večer BR OSN Spojené štáty, Británia, Francúzsko, Nórsko, Írsko a Albánsko, a to práve z dôvodu zhoršujúcej sa humanitárnej situácie na Ukrajine, informovala s odvolaním sa na diplomatické zdroje aj agentúra AFP.



"Rusko pácha (na Ukrajine) vojnové zločiny a cieli na civilistov," uviedla v stredu v príspevku na Twitteri britská diplomatická misia pri OSN. "Nelegálna vojna, ktorú Rusko vedie na Ukrajine, je hrozbou pre nás všetkých," dodala.