OSN: Mjanmarská junta napriek prímeriu stále útočí na povstalcov

Ženeva 4. apríla (TASR) - Mjanmarská armáda uskutočnila desiatky útokov od piatkového ničivého zemetrasenia, uviedol v piatok Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR). Vládnuca junta pritom v stredu oznámila dočasné prímerie v operáciách proti ozbrojeným povstalcom, ktoré malo platiť do 22. apríla. TASR o tom píše podľa správ agentúr AFP a Reuters.



OHCHR „dostal správy, že armáda uskutočnila (viac ako 60) útokov vrátane útokov lietadiel a bezpilotných lietadiel, delostrelectva a polovojenských jednotiek aj v oblastiach postihnutých zemetrasením“, uviedla hovorkyňa úradu Ravina Shamdasaniová. Vedúci úradu OHCHR pre Mjanmarsko James Rodehaver dodal, že od vyhlásenia prímeria bolo za posledné dva dni zaznamenaných najmenej 16 takýchto útokov.



Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk trval na tom, že po ohlásenom prímerí musí nasledovať okamžitý a neobmedzený prístup záchranárov a humanitárnych pracovníkov do postihnutých oblastí.



„Vyzývam na zastavenie všetkých vojenských operácií a zameranie sa na pomoc tým, ktorí boli zasiahnutí zemetrasením,“ vyhlásil Türk. „Dúfam, že táto hrozná tragédia môže byť pre krajinu obratom smerom k inkluzívnemu politickému riešeniu,“ dodal komisár.



Mjanmarská junta pred zemetrasením plánovala usporiadať v decembri voľby, no kritici to považovali za podvod s cieľom udržať pri moci súčasných generálov, ktorí by mali dosah na zvolených zástupcov.



Podľa najnovších údajov počet obetí zemetrasenia v krajine stúpol na 3145. Viac ako 4500 ľudí utrpelo zranenia a asi 200 osôb zostáva nezvestných, uviedla vládnuca junta.