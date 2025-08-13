< sekcia Zahraničie
OSN: V Mjanmarsku systematicky mučia ľudí v zadržiavacích zariadeniach
Nepjito 13. augusta (TASR) - Nezávislý vyšetrovací mechanizmus pre Mjanmarsko (IIMM) zaznamenal systematické mučenie v zadržiavacích zariadeniach spravovaných mjanmarskou juntou. Orgán OSN vo svojej správe poukázal na bitie, elektrické šoky a hromadné znásilňovanie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Mjanmarsko sa od prevratu z 1. februára 2021 a zosadenia líderky Aun Schan Su Ťij zmieta v občianskom konflikte, ktorý si vyžiadal tisíce mŕtvych. Armáda sa usiluje potlačiť ozbrojený odpor voči svojej vláde. V uplynulom roku utrpela niekoľko čiastkových porážok v bojoch so spojenými silami etnických menšín na severe a západe krajiny.
Boje podľa AFP sprevádzajú tvrdé zásahy, pri ktorých zadržali takmer 30.000 ľudí. IIMM vo svojej správe zverejnenej v utorok uviedla, že identifikovala „závažné zneužívanie počas výsluchov a v zadržiavacích zariadeniach“. Správa je založená na výpovediach takmer 600 očitých svedkov.
IIMM tvrdí, že v takýchto zariadeniach dochádzalo k „systematickému mučeniu“ vrátane „sexuálneho otroctva, pálenia pohlavných orgánov cigaretami alebo horiacimi predmetmi a trhania nechtov kliešťami“. Orgán OSN tiež našiel dôkazy, ktoré naznačovali, že junta zadržiavala aj deti vo veku od dvoch do 17 rokov. „Niektoré zadržaní deti boli vystavené mučeniu, zlému zaobchádzaniu, sexuálnym alebo rodovo podmieneným zločinom,“ dodal IIMM.
Šéf IIMM Nicholas Koumjian povedal, že organizácia zaznamenala „pokračujúci nárast vo frekvencii a brutalite zverstiev,“ ale robí pokroky v identifikovaní páchateľov.
Hlavný prokurátor Medzinárodného trestného súdu (ICC) Karim Khan v novembri 2024 oznámil, že požiadal o vydanie zatykača na generála mjanmarskej junty Min Aun Hlaina za údajné zločiny proti ľudskosti.
AFP tvrdí, že vojnové zločiny páchajú všetky strany občianskej vojny v Mjanmarsku a IIMM vo svojej správe uviedla, že zaznamenala prípady, keď opozičné skupiny popravili zajatcov bez súdneho procesu.
