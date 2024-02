OSN: Mnohí sýrski utečenci zažívajú po návrate násilie a únosy

Ženeva 13. februára (TASR) - Utečencom vracajúcim sa do Sýria hrozí vážne porušovanie ľudských práv, uvádza sa v utorkovej správe Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva. TASR prevzala článok z tlačovej agentúry DPA.



Za zlé zaobchádzanie s utečencami po ich návrate je zodpovedná vláda, ďalšie existujúce úrady a ozbrojené skupiny, uviedol úrad OSN. Ľudia sú svojvoľne zatýkaní, zneužívaní a mučení; niektorí zažili sexualizované násilie; niektorých uniesli alebo zmizli; ďalším odobrali peniaze a majetky, píše sa v správe.



Sýrčania, ktorí z vlasti neušli, zažívajú to isté, ale porušovanie ľudských práv postihuje obzvlášť kruto navrátilcov a predovšetkým vracajúce sa ženy, dodáva OSN.



Turecko a ďalšie krajiny oznámili, že do Sýrie vrátili vyše milión sýrskych utečencov, ktorí ušli pred tamojšou občianskou vojnou. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk vyzval hostiteľské krajiny, aby nenútili Sýrčanov, ktorí ušli na ich územie, vrátiť sa do vlasti.



"Práva utečencov a uchádzačov o azyl musia byť rešpektované," vyhlásil Türk. "Ich návrat by mal byť dobrovoľný s podmienkou, že bude bezpečný, dôstojný a udržateľný," upozornil.



Podľa správy Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) sa to však v praxi nedeje. Tento úrad v správe zdokumentoval rozhovory s navrátilcami vrátane jedného, ktorý povedal, že poňho prišli bezpečnostné sily, zaviazali mu oči a dva dni ho bili. Jedna žena uviedla, že ju aj s dvoma dcérami zadržiavali dovtedy, kým rodina nezaplatila výkupné.