OSN: Modernému otroctvu čelí 50 miliónov ľudí

Ženeva 12. septembra (TASR) - Počet ľudí, ktorí pre chudobu a iné krízové životné situácie uviazli v moderných formách otroctva, vzrástol o pätinu na približne 50 miliónov, uviedla v pondelok Medzinárodná organizácia práce (ILO). TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Približne 28 miliónov z nich vykonáva nútené práce a zvyšných 22 miliónov žije v nútenom manželskom zväzku. To znamená, že celosvetovo jeden zo 150 ľudí čelí modernému otroctvu. Nútené manželstvá aj práca totiž spadajú pod definíciu ľudí, "ktorí nemôžu niečo odmietnuť alebo odniekadiaľ odísť pre vyhrážky, násilie, podvod, zneužívanie moci alebo inú formu nátlaku," uvádza sa v správe ILO.



Organizácia spojených národov si stanovila za cieľ odstrániť všetky formy otroctva do roku 2030, avšak počet ľudí, ktorí vykonávajú nútené práce alebo žijú v nútenom manželstvo, vzrástol medzi rokmi 2016 a 2021 o 9,3 milióna.



Situáciu zhoršujú krízy ako pandémia koronavírusu, ozbrojené konflikty alebo dôsledky klimatických zmien, pre ktoré viac ľudí čelí extrémnej chudobe a musia migrovať.



"Je šokujúce, že situácia súvisiaca s moderným otroctvom sa nezlepšuje... Myslím, že z veľkej časti sme poľavili v našich snahách," uviedol generálny riaditeľ ILO Guy Ryder. Podľa neho by mohlo pomôcť, aby sa zakázali niektoré produkty a importy, ktorých výroba zahŕňa nútené práce. Zavedenie takýchto obmedzení pritom v súčasnosti preskúmava Európska únia.



Najviac ohrozené moderným otroctvom sú ženy a deti. Vyskytuje sa v podstate vo všetkých krajinách sveta, pričom vyše polovica prípadov moderného otroctva a štvrtina nútených manželstiev bola zaznamená v krajinách so stredným alebo vysokým príjmom. "Je nesprávne veriť, že nútené prácu sú problémom iba chudobných krajín," uviedol Ryder.