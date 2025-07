OSN: Na Haiti tento rok zahynulo pre násilia gangov už vyše 3000 ľudí

Ženeva 11. júla (TASR) - Viac ako 3000 ľudí zahynulo na Haiti za prvý polrok 2025 v dôsledku narastajúceho násilia gangov. Uviedol to v piatok Úrad vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre ľudské práva (OHCHR), píše TASR na základe správy agentúry AFP.



„Tento rok, od 1. januára do 30. júna, bolo na Haiti zabitých najmenej 3141 ľudí,“ povedala novinárom hovorkyňa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva Ravina Shamdasaniová. Napriek tomu, že sa boje gangov sústreďujú najmä v hlavnom meste Port-au-Prince, násilie sa podľa nej šíri aj ďaleko za hranicami metropoly.



V najnovšej správe v spolupráci s misiou OSN na Haiti (BINUH) OHCHR uvádza, že násilie mimo hlavného mesta si za posledných deväť mesiacov vyžiadalo viac ako tisíc životov a prinútilo stovky tisíc ľudí opustiť svoje domovy.



„Uprostred tohto nekonečného príbehu hrôzy sa ocitli obyvatelia Haiti, ktorí sú vydaní napospas hroznému násiliu gangov, porušovaniu ľudských práv zo strany bezpečnostných zložiek a nezákonnostiam zo strany skupín takzvanej sebaobrany,“ vyhlásil komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk.



OHCHR tiež varuje, že situácia na Haiti môže viesť k intenzívnejšiemu obchodu so zbraňami aj s ľuďmi v karibskej oblasti a tým aj destabilizácii regiónu.



Haiti je najchudobnejšou krajinou na americkom svetadiele a politická nestabilita ho sužuje už niekoľko desaťročí. Od roka 2024 Haiti zápasí s rastúcim násilím v dôsledku činnosti zločineckých gangov. Násilie gangov sa vystupňovalo od minuloročného odstúpenia premiéra Ariela Henryho. Toho nahradila prechodná vláda, ktorá má mandát pripraviť voľby do februára 2026. Posledné voľby sa konali v roku 2016.