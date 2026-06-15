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OSN: Pri násilnostiach gangov na Haiti zahynuli tento rok tisíce ľudí
V tejto najchudobnejšej krajine amerického kontinentu už štyri roky panuje nestabilita a tamojšie gangy zabíjajú, znásilňujú a unášajú ľudí.
Autor TASR
Ženeva 15. júna (TASR) - Násilie gangov na Haiti zapríčinilo tento rok najmenej 2300 úmrtí. Okrem toho došlo v tejto karibskej krajine k takmer 100 únosom, povedal v pondelok vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk, ktorý vyzval tamojších predstaviteľov, aby bojovali proti rozmáhajúcej sa beztrestnosti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
V tejto najchudobnejšej krajine amerického kontinentu už štyri roky panuje nestabilita a tamojšie gangy zabíjajú, znásilňujú a unášajú ľudí.
„Násilnosti gangov na Haiti zapríčinili od začiatku tohto roku najmenej 2300 úmrtí, 1100 zranení a 99 únosov,“ povedal Türk na začiatku 62. zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) v Ženeve. „Jednotka na potláčanie gangov je nevyhnutne potrebná a musí pôsobiť v súlade s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv,“ tvrdí.
Bezpečnostná rada (BR) OSN minulý rok schválila novú medzinárodnú jednotku na Haiti, ktorá má pomôcť zastaviť eskaláciu násilností tamojších zločineckých gangov. Tá má postupne nahradiť Mnohonárodnostné bezpečnostné sily (MSS).
V rámci novej misie nasadia maximálne 5500 príslušníkov - vojakov a policajtov, pričom ich zapojenie sa uskutoční vo viacerých fázach.
Generálny tajomník OSN António Guterres v utorok navštívi Haiti na znak solidarity s obeťami gangov. „Toto bude solidárna návšteva, počas ktorej sa stretne s mužmi, ženami a deťmi, ktorých životy ovplyvňujú násilnosti,“ priblížil hovorca generálneho tajomníka Farhan Haq.
V tejto najchudobnejšej krajine amerického kontinentu už štyri roky panuje nestabilita a tamojšie gangy zabíjajú, znásilňujú a unášajú ľudí.
„Násilnosti gangov na Haiti zapríčinili od začiatku tohto roku najmenej 2300 úmrtí, 1100 zranení a 99 únosov,“ povedal Türk na začiatku 62. zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) v Ženeve. „Jednotka na potláčanie gangov je nevyhnutne potrebná a musí pôsobiť v súlade s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv,“ tvrdí.
Bezpečnostná rada (BR) OSN minulý rok schválila novú medzinárodnú jednotku na Haiti, ktorá má pomôcť zastaviť eskaláciu násilností tamojších zločineckých gangov. Tá má postupne nahradiť Mnohonárodnostné bezpečnostné sily (MSS).
V rámci novej misie nasadia maximálne 5500 príslušníkov - vojakov a policajtov, pričom ich zapojenie sa uskutoční vo viacerých fázach.
Generálny tajomník OSN António Guterres v utorok navštívi Haiti na znak solidarity s obeťami gangov. „Toto bude solidárna návšteva, počas ktorej sa stretne s mužmi, ženami a deťmi, ktorých životy ovplyvňujú násilnosti,“ priblížil hovorca generálneho tajomníka Farhan Haq.