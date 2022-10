OSN: Na Haiti zažívajú potravinovú neistotu

Port-au-Prince/New York 15. októbra (TASR) - Obyvatelia ostrovného štátu Haiti po prvýkrát zažívajú hladomor a akútnu potravinovú neistotu. Deje sa tak po tom, čo tamojšie gangy zablokovali hlavný palivový terminál v krajine. V noci na sobotu to vyhlásili predstavitelia Organizácie Spojených národov (OSN). TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Haitské gangy už viac ako mesiac bránia tomu, aby do tejto krajiny prúdili dodávky benzínu a nafty. Protestujú tak proti plánu obmedziť dotácie na palivo. Väčšina dopravy je pozastavená a rabovanie či prestrelky medzi jednotlivými gangmi sú čoraz bežnejšie.



"Po prvýkrát máme na Haiti hladomor," uviedla humanitárna koordinátorka OSN na Haiti Ulrika Richardsonová. Dodala, že vojna gangov "odstrihla hlavné mesto krajiny Port-au-Prince od juhu, kde sa pestuje a vyrába najviac potravín, čo vyústilo v potravinovú neistotu".



Richardsonová tiež uviedla, že je potrebné "riešiť aj to, čo súčasné problémy v tomto karibskom štáte spôsobuje – beztrestnosť a korupciu".



OSN a humanitárne organizácie v piatok uviedli, že v mestskej štvrti Cité Soleil v haitskej metropole trpí hladom takmer 20.000 ľudí. Dodali, že s akútnou potravinovou neistotou bojuje až 4,7 milióna osôb, čo predstavuje takmer polovicu celkového obyvateľstva Haiti.



Generálny tajomník OSN António Guterres minulý týždeň vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby vyslalo ozbrojené sily na Haiti po tom, čo tento karibský štát požiadal o pomoc pri riešení svojej zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácie.