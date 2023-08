OSN: Na Haiti zomrelo pri násilnostiach gangov vyše 2400 ľudí

Ženeva 18. augusta (TAAR) - Vyše 2400 ľudí zabili na Haiti od začiatku tohto roka pri bujnejúcom násilí gangov, vrátane stoviek ľudí zlynčovaných strážnymi skupinami miestnych obyvateľov, oznámila v piatok Organizácia Spojených národov (OSN). TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Tento počet mŕtvy zverejnili v čase, keď si násilie gangov v hlavnom haitskom meste Port-au-Prince tento týždeň vyžiadalo životy 30 obyvateľov a vyše desať ďalších ranených.



"Od 1. januára do 15. augusta tohto roka bolo zabitých najmenej 2439 ľudí a ďalších 902 bolo zranených," povedala novinárom v Ženeve hovorkyňa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) Ravina Shamdasaniová.



Okrem toho podľa nej v tom istom období uniesli 951 ľudí.



Hovorkyňa varovala, že hnev nad násilím gangov rastie, a tak pribúdajú ľudové hnutia za spravodlivosť a strážne skupiny miestnych obyvateľov spôsobujú ďalšie násilie.



"Od 24. apríla do polovice augusta zlynčovali miestni obyvatelia a strážne skupiny vyše 350 ľudí," uviedla hovorkyňa. Dodala, že 310 z nich boli údajnými členmi gangov a jeden bol policajt. Zvyšok boli členovia verejnosti.



Pri útokoch boli podpálené domy vo štvrti Carrefour-Feuilles v hlavnom meste a zahynuli dvaja policajti, uvádzajú predbežné údaje, ktoré agentúre AFP poskytla organizácia Národná sieť na obranu ľudských práv.



Táto štvrť má pre gangy, ktoré ovládajú 80 percent hlavného mesta Haiti, strategický význam. Bežné sú násilné trestné činy vrátane únosov kvôli výkupnému, krádeže áut, znásilnenia a ozbrojené lúpeže. Násilie v posledných dňoch v tejto štvrti zapríčinilo, že z nej ušlo okolo 5000 obyvateľov, informovali úrady.



Shamdasaniová povedala, že násilie gangov je extrémne brutálne a má dosah na ľudské práva obyvateľov. Jej šéf Volker Türk vyzýva na okamžitý zásah – mali by tam byť vyslané mnohonárodné sily, ale nie pod záštitou OSN, a tie by "pomáhali haitskej polícii riešiť ťažkú bezpečnostnú situáciu a nastoliť vládu zákona".