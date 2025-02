OSN: Na HIV a AIDS môžu zomrieť milióny ľudí, ak USA zastavia financie

Ženeva 7. februára (TASR) - Na vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti HIV a ním spôsobované infekčné ochorenie AIDS by mohlo počas nasledujúcich štyroch rokov zomrieť viac než šesť miliónov ľudí, ak administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa prestane financovať programy prevencie a liečby vo svete, varovala v piatok Organizácia Spojených národov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Trump krátko po nástupe do úradu 20. januára podpísal nariadenie, ktorým na 90 dní prikázal pozastaviť všetku zahraničnú pomoc poskytovanú Agentúrou USA pre medzinárodný rozvoj (USAID). Jeho administratíva neskôr udelila výnimky na potravinovú a inú humanitárnu pomoc, ako aj na financovanie liekov v rámci multimiliardového programu na boj s HIV/AIDS (PEPFAR).



"Sme za to naozaj vďační," povedala v piatok zástupkyňa vedúceho Spoločného programu OSN pre HIV/AIDS (UNAIDS) Christine Steglingová. Zdôraznila, že zahraničná pomoc USA pokrýva 70 percent celosvetového programu boja proti AIDS a 50 percent rozpočtu agentúry. Poukázala takisto na to, že dve tretiny z 30 miliónov ľudí žijúcich s HIV vo svete sú pri liečbe závislé od pomoci USA.



Hoci výnimku zo zmrazenej americkej pomoci Steglingová privítala, upozornila, že naďalej pretrvávajú v súvislosti s budúcnosťou liečebných programov mnohé obavy i nejasnosti, pokiaľ ide o uplatňovanie výnimky pre PEPFAR.



"Je to systémový šok. Sme svedkami veľkého narušenia poskytovania liečebných služieb," uviedla a varovala, že ak sa opätovne neschváli finančná podpora pre PEPFAR na roky 2025 až 2029, počet úmrtí na AIDS sa zvýši o 400 percent, čo zodpovedá približne 6,3 milióna ľudí. "Každý cent, každé zníženie (financovania), každé jeho prerušenie bude mať veľký dosah na nás všetkých," dodala a vyzvala členské štáty OSN, aby zasiahli.



V Etiópii má UNAIDS podľa nej uzavreté zmluvy s 5000 pracovníkmi verejného zdravotníctva, ktorí sú financovaní z pomoci USA. Všetky tieto kontrakty boli už vypovedané. Rovnako prepustených bolo aj 10.000 úradníkov, ktorých úlohou bolo monitorovať a zabezpečovať, aby ľudia podstupovali liečbu.



Steglingová upozornila, že globálnym dôsledkom úplného zastavenia zahraničnej pomoci USA by mohlo byť prerušenie liečby a nemožnosť nasadiť na ňu viac ľudí. Hlavnou obavou však podľa nej zostáva dlhodobý vplyv na prevenciu nových infekcií HIV.