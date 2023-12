OSN: Na juhu Libanonu uzavreli po útoku Hamasu na Izrael desiatky škôl

Bejrút 13. decembra (TASR) - Na juhu Libanonu museli od októbra zatvoriť desiatky škôl s viac než 6000 žiakmi v dôsledku častejších útokov na hraniciach s Izraelom, ktoré vyvolala vojna tohto štátu s palestínskym militantným hnutím Hamas. V stredu to uviedol Detský fond OSN (UNICEF). TASR správu prevzala od agentúry DPA.



"Táto hrozná kríza narušila detstvo státisícov detí. Svojou krutosťou ničí detské sny a oberá ich o vzdelanie, šťastie a budúcnosť," povedal predstaviteľ UNICEF v Libanone Edouard Beigbeder. Zdôraznil, že každodenné utrpenie týchto detí je potrebné zastaviť.



"Musíme zdvojnásobiť naše úsilie, aby sme zabezpečili, že každé dieťa v Libanone chodí do školy a učí sa. Zároveň musíme tieto deti chrániť pred fyzickou aj psychickou ujmou, a dať im možnosť rozvíjať sa a prispievať do spoločnosti," dodal Beigbeder.



Školy, ktoré zostali otvorené a nachádzajú sa v blízkosti hraníc, zároveň hlásia nízku dochádzku.



Libanon čelí od roku 2019 najhoršej hospodárskej a finančnej kríze vo svojich dejinách. Túto krízu spôsobili desaťročia korupcie v politike aj v súkromnom sektore, uvádza DPA. Podľa OSN žijú v chudobe tri štvrtiny z viac než šesť miliónov obyvateľov tejto krajiny. UNICEF upozorňuje, že v dôsledku toho mnoho detí už pred vojnou v Pásme Gazy opustilo školy, pretože museli začať pracovať.