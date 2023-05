OSN: Na pomoc ľuďom v Sudáne a sudánskym utečencom treba miliardy USD

Ženeva 17. mája (TASR) - OSN v stredu oznámila, že ľuďom v Sudáne postihnutom konfliktom bude potrebné poskytnúť núdzovú pomoc za 3,03 miliardy dolárov. Podľa očakávania ujde odtiaľ tento rok do susedných krajín vyše milión ľudí. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Situácia sa prudko zhoršila po 15. apríli, keď v Sudáne vypukol krvavý konflikt. OSN preto upravila svoj plán pomoci pre túto krajinu.



"Dnes potrebuje humanitárnu pomoc a ochranu 25 miliónov ľudí - viac než polovicu obyvateľstva," povedal novinárom Rameš Radžasingham, šéf kancelárie humanitárnej agentúry OSN v Ženeve.



Boje medzi hlavným veliteľom sudánskej armády Abdalom Fattáhom Burhánom a jeho bývalým zástupcom Muhammadom Hamdánom Daklúom, ktorý vedie polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF) si vyžiadali doteraz približne 1000 ľudí, prevažne v hlavnom meste Chartúm a jeho okolí, ako aj v spustošenom regióne Západný Darfúr.



Už pred konfliktom bola na humanitárnu pomoc odkázaná asi tretina obyvateľstva. Podľa OSN je na poskytnutie pomoci v rámci Sudánu potrebná suma 2,56 miliardy dolárov. Koncom minulého roka to bolo 1,75 miliardy dolárov.



Umožní to humanitárnym agentúram doručiť pomoc 18 miliónom tých najzraniteľnejších ľudí, informoval Radžasingham. Zároveň agentúra OSN pre utečencov uviedla, že na pomoc ľuďom v susedných krajinách bude potrebných 470,4 milióna dolárov. Tento rok sa očakáva, že Sudán opustí asi 1,1 milióna ľudí.



"Zatiaľ kríza, ktorá sa začala len pred mesiacom, viedla k masívnemu odchodu asi 220.000 ľudí do susedných krajín. Bezpečie hľadajú v Čade, Južnom Sudáne, Egypte, Stredoafrickej republike (SAR) a Etiópii," povedal Raouf Mezou, zástupca šéfa operácií na Úrade vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).



Okrem toho boje vnútorne vysídlili vyše 700.000 ľudí. Mezou upozornil, že "ľudia, ktorí ušli cez sudánske hranice, sú vyčerpaní, zničení, neraz za sebou nechali alebo stratili svojich blízkych. A ocitli sa na mieste, ktoré je extréme ťažko dostupné a zdroje obživy sú tam minimálne".