OSN: Na sever Gazy sa vrátilo viac než 376.000 Palestínčanov

New York 29. januára (TASR) - Viac než 376.000 Palestínčanov vysídlených v dôsledku vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas sa už vrátilo do severnej časti Pásma Gazy. V utorok to uviedol Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA). TASR informuje podľa agentúry AFP.



Izrael v prvých dňoch vojny nariadil rozsiahlu evakuáciu severu Gazy a krátko po vstupe pozemných jednotiek ho uzavrel. Približne milión ľudí utieklo v októbri 2023 na juh a doteraz sa nemohli vrátiť. Státisíce ľudí zároveň zostali na severe, kde prebiehali jedny z najťažších bojov a kde došlo k najhoršiemu ničeniu počas vojny.



"Vyše 376.000 ľudí sa podľa odhadov vrátilo do miest svojho pôvodu na severe Gazy po stiahnutí sa izraelských síl z dvoch hlavných ciest pozdĺž koridoru Necarim", ktorý vedie na sever, uviedol vo vyhlásení k aktuálnej situácii OCHA.



Izrael tento týždeň v pondelok prvýkrát od začiatku 15-mesačnej vojny proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas povolil Palestínčanom návrat do zničenej severnej časti Pásma Gazy v súlade s podmienkami aktuálne platného prímeria.



Otvorenie sa oneskorilo o dva dni kvôli sporu medzi Hamasom a Izraelom, ktorý uviedol, že militantná skupina zmenila poradie rukojemníkov, ktorých prepustila výmenou za stovky palestínskych väzňov.



Cieľom prímeria je ukončiť najničivejšiu a najsmrteľnejšiu vojnu medzi Izraelom a Hamasom v histórii a zabezpečiť prepustenie desiatok rukojemníkov zajatých pri útoku militantov zo 7. októbra 2023, ktorý boje vyvolal, píše agentúra AP.