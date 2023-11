OSN: Na sever Pásma Gazy priviezlo pomoc 61 kamiónov

New York 26. novembra (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) oznámila, že na sever palestínskeho Pásma Gazy doručilo v sobotu zdravotnícke potreby, potraviny a vodu 61 kamiónov. Využili tak prestávku v bojoch medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas, pretože platí štvordňové prímerie. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Ďalších 200 nákladných vozidiel bolo do Pásma Gazy vyslaných z juhoizraelského mesta Nicana, uviedol v oznámení Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA). Pritom 187 z nich prešlo cez hranicu do skorého večera miestneho času.



Do nemocnice Šifá, kde v posledných dňoch prebiehali ťažké boje, bolo doručených 11 sanitiek, tri autobusy a nákladné auto, aby "pomohli pri evakuácii", dodal úrad v oznámení.



"Čím dlhšie trvá prestávka, tým viac pomoci budú môcť humanitárne organizácie poslať do Pásma Gazy, naprieč celým jej územím," uviedol úrad a poďakoval sa palestínskemu a egyptskému Červenému polmesiacu.



V predchádzajúci deň (v piatok), keď sa dočasné prímerie medzi Izraelom a Hamasom začalo, aby sa mohla uskutočniť výmena rukojemníkov a väzňov, dorazilo do Pásma Gazy celkovo 137 kamiónov s pomocou, uviedla OSN.



"Vítame dnešné prepustenie ďalších rukojemníkov a znova vyzývame na okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých rukojemníkov," informoval OCHA. "A dúfame, že prepustenie ďalších palestínskych väzňov prinesie úľavu ich rodinám a blízkym," doplnil.



Výmena trvala do skorých ranných nedeľných hodín miestneho času, pričom sa očakáva, že Hamas prepustí počas štvordňového prímeria celkovo 50 rukojemníkov výmenou za 150 palestínskych väzňov zadržiavaných v izraelských väzniciach. Takúto dohodu vyrokovali Katar, Egypt a Spojené štáty.



Militanti z palestínskeho hnutia Hamas uniesli približne 240 ľudí, keď 7. októbra prenikli cez bezpečnostný plot z Pásma Gazy do Izraela. Zabili tam tiež okolo 1200 Izraelčanov a cudzincov, ako uvádzajú izraelské úrady.



Po najsmrtiacejšom útoku v dejinách Izraela spustila táto krajina bombardovanie palestínskej enklávy a neskôr aj pozemnú operáciu s cieľom zničiť Hamas. Podľa vlády Hamasu v Pásme Gazy zabila izraelská armáda takmer 15.000 ľudí, väčšinou civilistov vrátane tisícov detí.