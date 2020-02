OSN: Na svete je ženskou obriezkou ohrozených 4,1 mil. dievčat a žien

New York 5. februára (TASR) - Riziku zmrzačenia pohlavných orgánov je v roku 2020 vo svete vystavených 4,1 milióna dievčat a žien. Podľa Populačného fondu Organizácie Spojených národov (UNFPA) náklady na prevenciu predstavujú v súčasnosti 90 dolárov na jedno dievča. V 30 krajinách sveta, kde je mrzačenie najrozšírenejšie, žije mladé obyvateľstvo, v ktorom najmenej 30 percent tvoria dievčatá do 15 rokov. Tieto údaje zverejnila OSN v spojitosti s Medzinárodným dňom nulovej tolerancie voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov, ktorý pripadá na 6. februára. Na tému aktivizácia úsilia mladých ľudí sa v tomto roku uskutočnia aktivity súvisiace s Medzinárodným dňom nulovej tolerancie voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov.



Skoncovanie s danou praxou za desať nasledujúcich rokov si vyžaduje úsilie všetkých, podčiarkla OSN. Demografický rast a prírastok mladých ľudí si podľa OSN vyžadujú, aby sa do aktivít proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov zapojila mladá generácia. Preto OSN v roku 2020 zvolila tému Aktivizovanie mladých ľudí: dekáda zrýchlenia úsilia na dosiahnutie nulovej praxe mrzačenia ženských orgánov.



Ako ďalej uviedla OSN na svojej webovej stránke, za mrzačenie ženských pohlavných orgánov sa považujú všetky výkony, ktoré modifikujú alebo poškodzujú ženské orgány z iných ako lekárskych dôvodov — prevažne zvykových, kmeňových, sociálnych či "kultúrnych". Obriezku spravidla vykonáva kmeňový "obriezkar". Zároveň sa takéto výkony na medzinárodnej úrovni považujú za porušovanie práv dievčat a žien. Pritom ide aj o porušenie ich práv na zdravie, bezpečnosť fyzickú integritu ako aj na porušenie práva na život, ak žena či dievča po takom výkone či na jeho následky zomrie.



Dievčatá, ktoré sú podrobené takému výkonu, nazývanému aj ženská obriezka, mávajú problémy krátkodobé, napríklad intenzívne bolesti, silné krvácanie, infekcie či problémy s močením, ako aj dlhodobé — v spojitosti s pohlavným životom, reprodukciou a duševným zdravím.



Hoci sa vykonávanie ženskej obriezky sústreďuje v 30 štátoch Afriky a Blízkeho východu, takáto prax predstavuje univerzálny problém, upozorňuje OSN. Ako ďalej zdôraznila, daný problém pretrváva v niektorých krajinách Ázie, Latinskej Ameriky, ako aj v populácii prisťahovalcov žijúcich v západnej Európe, Severnej Amerike, v Austrálii či na Novom Zélande. Ženská obriezka sa spravidla vykonáva na dievčatách do 15 rokov.



UNFPA spolu s Detským fondom OSN (UNICEF) od roku 2008 riadia rozsiahly svetový program zameraný na zrýchlenie odstránenia ženskej obriezky. Program je v súčasnosti zacielený na 17 krajín v Afrike a na Blízkom východe. Vďaka tomuto partnerstvu sa podarilo poskytnúť ochranu a starostlivosť 3,3 milióna dievčat a žien. Podarilo sa aj vypracovať právny rámec, ktorým sa zakazuje daná prax, ako aj akčné plány na financovanie programov určených na odstránenie ženskej obriezky.



Valné zhromaždenie OSN (VZ OSN) 20. decembra 2012 schválilo rezolúciu A/RES/67/146, v ktorej zaangažovalo členské štáty svetovej organizácie, občiansku spoločnosť a aktérov pôsobiacich v tejto oblasti, aby venovali dátumu 6. február pozornosť a využili ho na zintenzívnenie kampaní zameraných na zvyšovanie povedomia o danej problematike a uskutočňovali konkrétne opatrenia na zastavenie vykonávania ženskej obriezky.



Zdroje: www.un.org, www.unicef.org, www.endfgm.eu/female-genital-mutilation/fgm-in-europe/ https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gen der-equality/gender-based-violence/eliminating-female-genital-mutilation_en