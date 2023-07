OSN: Na svete trpí hladom približne 735 miliónov ľudí

Rím 12. júla (TASR) - Takmer trištvrte miliardy ľudí na svete trpí hladom alebo podvýživou. Vyplýva to zo súhrnnej správy, ktorú v stredu zverejnili viaceré inštitúcie spadajúce pod Organizáciu Spojených národov (OSN). Situáciu podľa nich zhoršila aj pandémia koronavírusu a vojna na Ukrajine. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Správu pripravili Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), Medzinárodný fond pre rozvoj poľnohospodárstva (IFAD), Detský fond OSN (UNICEF), Svetový potravinový program (WFP) a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).



Vlani podľa nej trpelo rôznymi formami hladu 735 miliónov detí a dospelých. Ide o približne rovnaký počet ako v roku 2021 (739 miliónov), no oveľa viac, ako pred vypuknutím pandémie koronavírusu v roku 2020. V roku 2019 na celom svete hladovalo 613 miliónov ľudí.



Krízu podľa organizácií OSN zhoršila aj vojna na Ukrajine, ktorá napríklad závažným spôsobom narušila produkciu a vývoz ukrajinských obilnín.



OSN si v roku 2015 stanovila cieľ, že do roku 2030 bude svet bez hladu. Podľa zverejnenej správy sa však za súčasnej situácie takýto cieľ už jednoducho nedá naplniť.



Správa odhaduje, že v roku 2030 bude hladom stále trpieť asi 600 miliónov ľudí. Bez covidovej pandémie a vojny na Ukrajine by ich bolo o 119 miliónov menej.



Zo správy tiež vyplýva, že 2,4 miliardy ľudí, teda takmer 30 percent svetovej populácie, nemalo minulý rok trvalý prístup k jedlu. Vyše tri miliardy ľudí (42 percent svetovej populácie) si v roku 2021 nemohlo dovoliť kvalitnú stravu jedlo. Údaje pre rok 2022 zatiaľ nie sú k dispozícii.