Radšej syna ako dcéru. Podľa OSN na svete chýba 140 miliónov žien

New York 1. júla (TASR) - Populačný fond OSN (UNFPA) vo výročnej správe uviedol, že viac ako 140 miliónov žien na svete "chýba" z dôvodu preferencie synov pred dcérami a extrémneho zanedbávania mladých dievčat, ktoré často vedie k ich smrti. Informovala o tom v stredu agentúra AP.



Podľa UNFPA sa jedno z piatich manželstiev na svete uzavrie s maloletým dievčaťom a až 4,1 milióna dievčat tento rok hrozí riziko ženskej obriezky (FGM), ktorú OSN opakovane odsúdila. Celkovo tak až 650 miliónov dievčat a žien na svete uzavrelo manželstvo ešte ako neplnoleté a 200 miliónov žien bolo nútených podstúpiť FGM.



Najmenej 19 škodlivých praktík od žehlenia prsníkov až po testovanie panenstva postihuje milióny dievčat po celom svete a považuje sa za porušovanie ľudských práv.



Správa UNFPA sa sústredila na tri najčastejšie z týchto praktík - predpojatosť na základe pohlavia, manželstvo detí a mrzačenie ženských pohlavných orgánov.



"Uprednostňovanie synov pred dcérami môže byť také výrazné, že páry podniknú extrémne kroky, aby nedošlo k narodeniu dievčaťa," uvádza správa. UNFPA označila preferenciu synov za "príznak zakorenenej rodovej nerovnosti", ktorá ovplyvnila aj pomery obyvateľstva v krajinách a teraz má veľký počet mužov problém nájsť si partnerky a založiť rodinu.



Tento nepomer taktiež zapríčinil nárast násilia na ženách vrátane znásilňovania, sexuálneho vykorisťovania, obchodovania s ľuďmi či detských manželstiev.



Manželstvá detí sú podľa UNFPA takmer univerzálne zakázané po celom svete, "avšak odohrávajú sa až 33.000-krát denne, každý deň, po celom svete naprieč krajinami, kultúrami, náboženstvami a etnikami".



Správa požaduje reštrukturalizáciu ekonomík a právnych systémov, aby sa ženám zaručili rovnaké príležitosti ako mužom.



Ako príklad uviedla, že ak by sa zmenili pravidlá týkajúce sa dedičstva majetku, rodiny by mohli zmeniť svoje preferencie pre synov pred dcérami.



V správe sa uvádza, že investície v celkovej výške 3,4 miliardy dolárov ročne (približne 3 miliardy eur) do roku 2030 by ukončili praktiky mrzačenia ženských pohlavných orgánov aj detských manželstiev, čím by ukončili trápenie približne 84 miliónov dievčat.