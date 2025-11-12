< sekcia Zahraničie
OSN: Na Ukrajine je nutné odmínovať vodné plochy
Iba 1,4 percenta kontaminovaných vôd bolo odmínovaných, pričom odstránených bolo len približne 2800 výbušných zariadení.
Autor TASR
Kyjev 12. novembra (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) v stredu uviedla, že po takmer štyroch rokoch ruskej vojenskej invázie je približne 13.500 štvorcových kilometrov plochy ukrajinských jazier, riek a pobrežných oblastí potenciálne kontaminovaných mínami a výbušninami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Hoci sa vojna odohráva prevažne na pevnine, obe strany konfliktu zamínovali tiež veľké oblasti v blízkosti pobrežia a aj niektoré nevybuchnuté projektily z každodenných ruských náletov končia vo vodných plochách.
„Odhaduje sa, že približne 13.500 štvorcových kilometrov vodných plôch Ukrajiny - vrátane rieky Dneper, jazier a pobrežia Čierneho mora – je potenciálne kontaminovaných zvyškami výbušnín z vojny,“ uviedol vo vyhlásení Rozvojový program OSN (UNDP) na Ukrajine.
Iba 1,4 percenta kontaminovaných vôd bolo odmínovaných, pričom odstránených bolo len približne 2800 výbušných zariadení. Ukrajina používa pri odmínovaní podvodné roboty a OSN doplnila, že v rámci svojich podporných aktivít vyškolila 15 odborných inštruktorov.
V auguste si výbuch míny vyžiadal smrť troch návštevníkov pláže v meste Odesa pri Čiernom mori, ktorí aktivovali zariadenie počas kúpania v zakázanej oblasti.
Ukrajina je v súčasnosti najviac zamínovanou krajinou na svete. Ukrajinská vláda odhaduje, že až 23 percent územia krajiny je kontaminovaných pozemnými mínami a inou nevybuchnutou muníciou, čo predstavuje približne 137.000 štvorcových kilometrov - teda plochu väčšiu než Grécko, priblížila AFP.
