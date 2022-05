OSN: Na Ukrajine prišlo o život alebo bolo zranených 8691 civilistov

New York/Kyjev 27. mája (TASR) - Organizácia Spojených národov v piatok uviedla, že počas bojov na Ukrajine zahynulo už najmenej 3998 civilistov a prinajmenšom 4693 ich utrpelo zranenia.



OSN súčasne pripúšťa, že skutočný počet obetí a zranených je oveľa vyšší, informovala britská spravodajská televízia Sky News.



Televízia dodala, že údaje OSN sa týkajú obdobia od 24. februára, keď sa začala ruská invázia na Ukrajinu, do 25. mája.



Podľa OSN väčšina obetí prišla o život alebo utrpela zranenia v dôsledku nasadenia zbraní s rozsiahlym ničivým účinkom vrátane ostreľovania z ťažkého delostrelectva a raketometov.



Podľa najnovších údajov OSN, ktorá túto utečeneckú krízu hodnotí ako najzávažnejšiu v Európe od druhej svetovej vojny (1939 - 1945), muselo v dôsledku vojny na Ukrajine opustiť svoje domovy už viac ako 14 miliónov ľudí. Viac ako osem miliónov z nich sú vnútorne vysídlené osoby a vyše 6,6 milióna milióna sa uchýlilo do susedných krajín.