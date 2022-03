OSN: Na Ukrajine zahynulo už minimálne 847 civilistov vrátane 64 detí

Kyjev 19. marca (TASR) - Na Ukrajine zahynulo od začiatku ruskej invázie už prinajmenšom 847 civilistov vrátane 64 detí. Oznámil to v sobotu Úrad vysokej komisárky OSN pre ľudské práva (OHCHR). Počet úmrtí je tak o 31 vyšší, než aký tento úrad hlásil v piatok, informuje stanica BBC.



Počas invázie utrpelo podľa OHCHR zranenia aj ďalších 1399 civilistov, vrátane 78 detí. Väčšina sa zranila pri ostreľovaní či náletoch. OHCHR však predpokladá, že skutočný počet obetí na životoch aj zranených je zrejme oveľa vyšší.



Britský denník The Guardian v sobotu tiež informoval, že podľa kyjevskej mestskej rady bolo len v Kyjeve od začiatku invázie zabitých už 228 ľudí vrátane štyroch detí. Zranenia tam podľa rady utrpelo ďalších vyše 900 obyvateľov vrátane 16 detí, pričom poškodených bolo takmer 40 domov, šesť škôl a štyri škôlky.



Generálny štáb ukrajinskej armády zároveň v sobotu oznámil, že počas invázie bolo zabitých už približne 14.400 ruských vojakov, uvádza BBC. Štáb na Facebooku tiež uviedol, že Moskva počas trojtýždňovej invázie prišla aj o množstvo vojenskej techniky, vrátane zhruba 1470 obrnených transportérov, 60 tankov a vyše 100 bojových lietadiel a vrtuľníkov.



BBC upozornila, že tieto tvrdenia nedokáže nezávisle overiť. Dodala však, že zdroje z tajných služieb západných krajín uvádzajú, že vo vojne už bolo zabitých približne 7000 ruských vojakov a ďalších 14.000 - 21.000 utrpelo zranenia.



Ukrajina zároveň predtým informovala, že jej sily zabili v sobotu v poradí už piateho ruského generála. Generálporučík Andrej Mordvičev mal podľa týchto tvrdení zahynúť pri bojoch neďaleko ukrajinského mesta Cherson. BBC túto informáciu dosiaľ taktiež nedokázala overiť, uviedla však, že ak by bola pravdivé, Mordvičev by bol dosiaľ najvyššie postaveným ruským vojenským veliteľom zabitým počas invázie.