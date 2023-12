OSN: Na Ukrajine zomrelo najmenej 100 civilistov zadržiavaných Rusmi

Ženeva 19. decembra (TASR) — Vysoký komisár OSN pre ľudské práva OSN Volker Türk v utorok v Ženeve uviedol, že jeho úrad zdokumentoval najmenej 100 prípadov úmrtia civilistov zadržiavaných Ruskom na okupovaných územiach Ukrajiny vrátane anektovaného polostrova Krym. Informovala o tom agentúra DPA.



Türk s odvolaním sa na správu OSN spresnil, že existujú náznaky, že najmenej 39 zadržiavaných civilistov pred smrťou mučili.



Údaje citované vysokým komisárom OSN sa vzťahujú na celé obdobie od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu z 24. februára 2022. "Mučenie a ďalšie kruté zaobchádzanie so zadržiavanými osobami bolo rozšírené na územiach okupovaných Ruskom. Zdokumentovaných bolo množstvo prípadov mučenia vrátane sexuálneho násilia," povedal Türk.



Rusko podľa neho neumožňuje predstaviteľom OSN prístup do záchytných centier na okupovaných územiach, dokumentovanie takýchto činov je preto zložité. Nepúšťa ich ani k ukrajinským vojnovým zajatcom. Rodinní príslušníci o svojich zadržiavaných príbuzných prakticky nič nevedia.



Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) podľa Türka vyšetruje šesť prípadov ruských vojakov, ktorí mali zabíjať civilistov na okupovaných územiach.



Rusko predtým ohlásilo zatknutie dvoch vojakov, ktorí údajne zavraždili deväťčlennú rodinu v Doneckej oblasti.



Türk ďalej uviedol, že Rusko núti niektorých Ukrajincov na okupovaných oblastiach bojovať v radoch ruskej armády proti krajanom.



Ukrajinské úrady ku koncu novembra vzniesli zhruba 8600 obvinení z kolaborácie voči obyvateľom území, ktoré boli buď okupované Ruskom, alebo boli okupované a následne oslobodené. Rozsudky padli v 941 prípadoch, uvádza OSN.



V niektorých prípadoch však boli ľudia obvinení len z toho, že udržiavali v prevádzke školy, sociálne služby či iné inštitúcie, podotkol Türk s tým, že to za zločiny nepovažuje.



Zároveň vyzval ukrajinské úrady, aby definíciu "kolaborácie" zúžili.