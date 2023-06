OSN: Na úteku z domova je vo svete rekordných 110 miliónov ľudí

Ženeva 14. júna (TASR) – Počet utečencov a nútene vysídlených osôb vo svete dosiahol rekordnú úroveň. V súčasnosti je na úteku približne 110 miliónov ľudí, dve tretiny z nich vo vlastných krajinách, uviedol v stredu Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.



UNHCR vo výročnej správe žiada väčšie úsilie v boji proti príčinám úteku ľudí z domovov i zvýšenie podpory pre nich. V júni 2022 registrovala celosvetovo asi 100 miliónov utečencov.



Vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi označil tieto čísla za katastrofálne. "Je to obžaloba stavu nášho sveta," vyhlásil s tým, že pribúdajú krízy, nie však riešenia. V uplynulom roku sa skončil útek v rámci vlastnej krajiny pre 5,7 milióna ľudí, no len 340.000 utečencov sa vrátilo do vlasti zo zahraničia.



UNHCR zverejnil v stredu aktuálne evidované počty utečencov. Vo výročnej správe sa už venuje situácii počas minulého roka.



V roku 2022 podľa správy spustila ruská invázia na Ukrajinu najrýchlejšiu utečeneckú vlnu od druhej svetovej vojny. Koncom roka sa mimo domova, v rámci Ukrajiny alebo v zahraničí, nachádzalo asi 5,7 milióna Ukrajincov.



V závere vlaňajška bolo celosvetovo 108,4 milióna ľudí na úteku pred prenasledovaním, vojnou, násilím, porušovaním ľudských práv a následkami klimatickej zmeny. Bolo to o 19,1 milióna ľudí viac ako rok predtým.



Takmer tretina vysídlených utiekla do zahraničia. Dve tretiny z týchto ľudí boli v krajinách s nízkymi alebo strednými príjmami, prevažne v susedných štátoch v nádeji na skorý návrat do vlasti.



Je mýtom, že utečenci sa usilujú dostať najmä do bohatých krajín napríklad v Európe alebo Severnej Amerike, zdôraznil Grandi. Koncom roka 2022 sa ich najviac nachádzalo v Turecku, nasledovali Irán, Kolumbia a Nemecko.