OSN: Na Západnom brehu Jordánu vysídlili 36.000 Palestínčanov
Autor TASR
Ženeva 17. marca (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) v utorok vyzvala Izrael, aby okamžite zastavil rozširovanie svojich nelegálnych osád na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Vyjadrila tiež obavy z etnických čistiek Palestínčanov, keďže za 12 mesiacov do 31. októbra 2025 tam bolo zo svojich domov vysídlených 36.000 ľudí. Situáciu OSN označila za bezprecedentnú. TASR informáciu prevzala z agentúry AFP.
„Presídlenie viac ako 36.000 Palestínčanov na okupovanom Západnom brehu predstavuje hromadné vyhostenie Palestínčanov v doteraz nevídanom rozsahu. Ide o nezákonný presun zakázaný podľa medzinárodného humanitárneho práva,“ uvádza sa v správe. Spolu s „rozsiahlym vysídlením Palestínčanov v Gaze“ to podľa OSN „svedčí o koordinovanej izraelskej politike masového násilného presídľovania na celom okupovanom území, zameranej na trvalé vysídlenie, čo vyvoláva obavy z etnických čistiek“.
Izraelské úrady v sledovanom období schválili 36.979 nových bytových jednotiek v anektovanom východnom Jeruzaleme a 27.200 ďalších na zvyšku Západného brehu. Vzniklo 84 nových osád a ich celkový počet sa zvýšil na viac ako 300.
Izrael okupuje palestínsky Západný breh Jordánu od šesťdňovej vojny v roku 1967. Žijú tam tri milióny Palestínčanov a v Ramalláhu sídli aj Palestínska samospráva. Na Západnom brehu žije aj približne 500.000 Izraelčanov v židovských osadách, ktoré sú podľa medzinárodného práva nelegálne.
Od začiatku vojny proti Iránu na Západnom brehu rastie počet útokov izraelských osadníkov a ozbrojených zložiek. Od začiatku marca pri nich zahynulo najmenej šesť Palestínčanov. OSN v priebehu spomínaného 12-mesačného časového úseku zaznamenala 1732 násilných incidentov spojených s izraelskými osadníkmi. „Násilie zo strany osadníkov pokračovalo koordinovaným, strategickým a do veľkej miery nenarušeným spôsobom, pričom ústrednú úlohu zohrávali izraelské orgány,“ uvádza sa v správe.
